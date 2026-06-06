معاون دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان با تشریح نحوه تعیین تکلیف هزینه‌های خوابگاه پس از تعطیلی دانشگاه‌ها گفت: وجه پرداختی دانشجویانی که از خوابگاه استفاده نکرده‌اند به آنها مسترد می‌شود و برای دانشجویان حاضر در خوابگاه نیز مدل محاسبه روزشمار در حال بررسی است.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر علی حسین رضایان ضمن بیان این مطلب با بیان اینکه دانشجویان و اعضای شورا‌های صنفی در هفته‌های اخیر مطالباتی را درباره خدمات رفاهی مطرح کرده‌اند، اظهار کرد: بخشی از دانشجویان، به‌ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی، مجدداً به دانشگاه‌ها و خوابگاه‌ها بازگشته‌اند که این موضوع موجب خرسندی مجموعه آموزش عالی شده است.

معاون دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان درباره دانشجویانی که در ترم جاری هزینه خوابگاه را پرداخت کرده، اما تنها چند روز از خدمات آن استفاده کرده‌اند، توضیح داد: دانشجویان به‌ویژه در مقطع کارشناسی که در ادامه ترم از خوابگاه استفاده نمی‌کنند، نگران مبالغ پرداختی نباشند؛ این هزینه‌ها به آنان بازگردانده خواهد شد.

وی افزود: در صورتی که امکان استرداد مستقیم مبالغ از طریق سامانه وجود نداشته باشد، این مبالغ به‌عنوان طلب دانشجو ثبت شده و هنگام تسویه‌حساب یا در زمان رزرو خوابگاه در ترم‌های بعدی از هزینه‌های آنان کسر خواهد شد.

معاون دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان خاطرنشان کرد: دانشجویان می‌توانند درخواست‌های خود را از طریق دانشگاه‌ها به صندوق رفاه ارسال کنند تا پس از بررسی، فرآیند بازپرداخت یا اعمال اعتبار برای آنان انجام شود.

وی در ادامه به وضعیت دانشجویانی که در ماه‌های آینده از خوابگاه استفاده خواهند کرد اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه سامانه‌های موجود برای شرایط خاص اخیر طراحی نشده‌اند، تلاش می‌کنیم هزینه خوابگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی به‌صورت "روزشمار" محاسبه شود تا فشار مالی کمتری به آنان وارد شود.

معاون دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان تصریح کرد: در شرایط عادی، هزینه خوابگاه به‌صورت ترمی محاسبه می‌شود، اما با توجه به اینکه بخشی از وقایع اخیر خارج از اراده دانشجویان بوده است، در حال بررسی راهکار‌هایی هستیم تا دانشجویان تنها هزینه مدت زمان واقعی اقامت خود در خوابگاه را پرداخت کنند.