مادلین دین عضو دموکرات مجلس نمایندگان ایالات متحده و عضو کمیته امور خارجه این مجلس در اظهاراتی خواستار خروج آمریکا از جنگ علیه ایران شد و تأکيد کرد: بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر (رژیم) اسرائیل دونالد ترامپ را به سمت این جنگ سوق داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا با انتقاد از سیاست‌های جنگ‌طلبانه ترامپ، گفت: رئیس جمهور (آمریکا) از سوی نتانیاهو برای ورود به جنگ علیه ایران تحریک شد و برخلاف توصیه برخی از مشاورانش این تصمیم را اتخاذ کرد.

وی همچنین با انتقاد از تکیه ترامپ بر دلالان معاملات املاک به جای استفاده از دیپلمات‌های حرفه‌ای در میدان دیپلماسی، تاکید کرد: این رویکرد رئیس جمهور (آمریکا) رویکردی ناموفق بود و به هیچ نتیجه‌ای نخواهد رسید.

عضو کمیته امور خارجه مجلس آمریکا در ادامه با بیان اینکه ایالات متحده باید خود را از جنگ علیه ایران خلاص کند، خاطرنشان کرد: تنها راه برای دستیابی به این هدف، از طریق دیپلماسی و درک پیچیدگی‌های این موضوع است.

وی در پایان تصریح کرد: رئیس‌جمهور (آمریکا) بر اساس این فرض نادرست که جنگ علیه ایران سریع و آسان خواهد بود، بدون درک عواقب واقعی آن، وارد این درگیری شده است.

به نوشته المیادین، اظهارات دین در بحبوحه تشدید بحث‌ها در داخل آمریکا درباره سیاست دولت ترامپ در قبال ایران و خاورمیانه مطرح می‌شود؛ جایی که برخی از اعضای کنگره این کشور از استفاده از نیروی نظامی به جای دیپلماسی انتقاد می‌کنند.

این عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا پیش از این نیز نگرانی خود را درباره تشدید تنش با ایران ابراز کرده و خواستار اولویت دادن به دیپلماسی و اجتناب از آغاز یک جنگ جدید در منطقه شده بود.