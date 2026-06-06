به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس در مراسم گرامیداشت ارتحال امام خمینی (ره) و قیام ۱۵ خرداد در شهرستان رودبار، با گرامیداشت یاد شهید یونس رودباری به عنوان نخستین شهید نهضت انقلاب گفت: قدرت واقعی ایران نه تنها در تجهیزات نظامی، بلکه در انسجام ملی و حمایت بی‌دریغ مردم نهفته است.

استاندار گیلان با اشاره به محاسبات اشتباه دشمنان درباره ایران گفت: آنچه بیش از هر چیز موجب نگرانی قدرت‌های استعمارگر شده قدرت و اراده ملت ایران است.

وی با تمایز میان توان دفاعی و قدرت واقعی گفت: اگرچه توان موشکی و نظامی کشور اهمیت بسیار بالایی دارد، اما پشتوانه اصلی و واقعی این اقتدار حضور پرشور مردم در بزنگاه‌های حساس و انسجام ملی آنهاست؛ مردمی که در واقع پشتوانه اصلی موشک‌ها و تجهیزات دفاعی هستند.

هادی حق‌شناس در ادامه سخنان خود با مرور تاریخ مداخلات خارجی، بر ریشه‌دار بودن دشمنی آمریکا با ملت ایران تأکید کرد و گفت: از دوران پهلوی تا اقدامات خصمانه معاصر مانند تحریم‌ها و کودتاها، همواره تلاش‌های سلطه‌گرانه برای مداخله در سرنوشت ایران ادامه داشته است، زیرا نظام سرمایه‌داری تنها به دنبال ثروت و منافع خود است و این دشمنی موضوعی مقطعی نیست بلکه بخشی از ماهیت استعماری آنهاست.

وی افزود: نسل جوان باید با آگاهی از این واقعیت‌ها در برابر شبهات و چالش‌ها ایستادگی کنند.

استاندار گیلان با مقایسه وضعیت کشور قبل و بعد از انقلاب به دستاورد‌های ملموس جمهوری اسلامی اشاره کرد و افزود: در حالی که پیش از انقلاب با وجود درآمد‌های نفتی، بسیاری از مناطق و حتی روستا‌های گیلان از زیرساخت‌های اولیه مانند آب، برق و جاده‌های آسفالته محروم بودند امروز حتی دورافتاده‌ترین نقاط کشور از خدمات عمومی بهره‌مند هستند، این پیشرفت‌ها در حالی محقق شده که کشور با شدیدترین تحریم‌های اقتصادی در طول تاریخ رو‌به‌رو بوده است.

وی همچنین رشد علمی نخبگان ایرانی و تولید بومی تجهیزات دفاعی، پهپادی و موشکی را از نتایج مستقیم تکیه بر توان داخلی و جوانان دانست.

هادی حق‌شناس در بخش پایانی سخنان خود به جایگاه تأثیرگذار ایران در معادلات منطقه‌ای پرداخت و گفت: امروز ایران به عنوان قدرت اول منطقه شناخته می‌شود و بسیاری از ملت‌ها جمهوری اسلامی را به عنوان تکیه‌گاهی برای مقابله با زیاده خواهی قدرت‌های سلطه‌گر می‌شناسند و این میراث بزرگی است که شهید سپهبد قاسم سلیمانی به جای گذاشت.