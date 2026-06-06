پخش زنده
امروز: -
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: آسمان استان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی و دریا با وزش بادهای سطحی پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: صبح امروز تداوم بادهای شمال غربی در خلیج فارس و در بعدازظهر رشد ابر در ارتفاعات شرقی استان با احتمال رگبار پراکنده باران و رعد و برق پیش بینی میشود.
او افزود: بعدازظهر نیز در ارتفاعات شرقی استان رشد ابر و وقوع رگبار پراکنده باران محتمل خواهد بود.
حمزه نژاد، گفت: محدوده دریایی استان کمی مواج و مناطق غربی و مرکزی خلیج فارس غرب جزایر کیش و لاوان مواج و توصیه میشود تردد شناورهای سبک و صیادی در مناطق دریایی استان با احتیاط انجام و از تردد کشتیهای تجاری به مقاصد استانهای خوزستان و بوشهر و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس خودداری شود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از لحاظ دمایی در سه روز آینده نوسان ۱ تا ۲ درجهای دما مورد انتظار است.