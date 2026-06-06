به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: بامداد امروز، حادثه انحراف یک دستگاه خودروی سمند در مسیر فلکه ویلاشهر به سمت فلکه راهنمایی و رانندگی و پس از پمپ بنزین به مرکز اورژانس استان اصفهان اعلام شد. عباس عابدی افزود: سه واحد عملیاتی اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند و در این حادثه سه نفر شامل دو مرد و یک زن به علت شدت جراحات وارده در محل حادثه در دم جان باختند.

وی گفت: یک مرد ۱۸ ساله هم در این حادثه مصدوم شد که پس از امدادرسانی نیرو‌های اورژانس، برای ادامه روند درمان به بیمارستان منتظری نجف‌آباد منتقل شد.

علت این حادثه بنابر نظر کارشناسان پلیس راه تخطی از سرعت مطمئنه اعلام شده است.