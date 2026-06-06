در راستای صیانت از سلامت عمومی و با دستور معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند یک واحد غیرمجاز ارائه خدمات طب سنتی در شهر قاین شناسایی و مهر و موم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به شناسایی و مهر و موم یک مرکز غیرقانونی ارائه خدمات طب سنتی در قاین گفت: این اقدام در پی رصد‌های میدانی کارشناسان حوزه نظارت بر درمان و دریافت گزارش‌های مردمی صورت گرفت.

احمدی افزود: فرد متخلف که فاقد هرگونه مدرک علمی و مجوز قانونی بود، در زیرزمین یک منزل مسکونی اقدام به ارائه خدمات غیرمجاز درمانی از جمله حجامت، بادکش، زالودرمانی و جااندازی اندام می‌کرد.

وی گفت: تیم بازرسی حوزه ستادی نظارت بر درمان به همراه کارشناسان نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان قاین، با همکاری مراجع ذی‌صلاح، ضمن شناسایی این محل و توقف فعالیت آن، برای پیشگیری از آسیب‌های احتمالی به سلامت شهروندان، این واحد را مهر و موم کردند.

کارشناسان واحد نظارت بر درمان تأکید کردند که ارائه چنین خدماتی توسط افراد فاقد صلاحیت و در محیط‌های غیربهداشتی، به دلیل عدم رعایت اصول کنترل عفونت، مخاطرات جدی برای سلامت بیماران به همراه دارد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزود:در جریان این مأموریت، بازدید‌های نظارتی از چند مکان دیگر نیز صورت گرفت و تذکرات قانونی لازم به متصدیان مربوطه ابلاغ شد.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ضمن قدردانی از مشارکت و گزارش‌های مردمی، از همشهریان درخواست کرد تا برای دریافت خدمات درمانی، تنها به مراکز دارای مجوز قانونی و تحت نظارت دانشگاه مراجعه و هرگونه تخلف بهداشتی و درمانی را از طریق سامانه‌های ارتباطی دانشگاه گزارش کنند.