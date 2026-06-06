به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سمیه محیط ضمن گرامیداشت سالروز رحلت جانگداز رهبر کبیر انقلاب اسلامی و قیام ۱۵ خرداد به تشریح اهداف پویش علوی پرداخت و بیان داشت: اطعام علوی با رویکردی مردمی و با بهره گیری از ظرفیت خیرین، نهاد امامت جمعه شهر بندر امام خمینی، شهرداری و مرکز نیکوکاری امام علی (ع) با هدف حمایت از نیاز‌های خانواده‌های کم برخوردار اجرا و ۳ هزار پرس غذا نذری در قالب این طرح پخت و میان مددجویان زیر پوشش این نهاد حمایتی توزیع شد.

وی با اشاره به یکی از طرح‌های کمیته امداد در حمایت از کودکان یتیم و محسنین افزود: این طرح خداپسندانه نمادی از مسئولیت پذیری اجتماعی و عشق به همنوع است که با همت والای خیرین و پرداخت ماهیانه حداقل ۳۰ هزار تومان به حساب مستقیم فرزندان، می‌تواند لبخند رضایت را بر لبان کودکان نیازمند جاری سازد.

محیط در پایان ضمن قدردانی و تشکر از همراهی خیرین نیک اندیش این شهر اظهار کرد: پویش اطعام علوی فرصتی ارزشمندبرای ترویج فرهنگ احسان، انفاق و کمک مومنانه است تا با مشارکت خیرین گرمای محبت و عشق مولایمان علی (ع) به خانه‌های نیازمندان بیش از پیش جاری شود.