به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از لندن، پس از آنکه جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، قتل هنری نواک، جوان انگلیسی را به سیاست‌های مهاجرتی اروپا نسبت داد و از «خشم مشروع» نسبت به این حادثه سخن گفت، دولت انگلیس به این اظهارات واکنش نشان داد.

دفتر نخست وزیری انگلیس بدون نام بردن مستقیم از ونس، با صدور بیانیه‌ای برخی افراد را به تلاش برای «ایجاد تفرقه در خیابان‌ها و دخالت در دموکراسی بریتانیا» متهم کرد.

این جنجال پس از محکومیت ویکروم دیگوا به حبس ابد با حداقل ۲۱ سال زندان به جرم قتل هنری نواک شکل گرفت.

انتشار ویدئوی لحظاتی که پلیس پس از اینکه این جوان انگلیسی در درگیری با یک جوان سیک زخمی می‌شود به دستان جوان انگلیسی دستبند می‌زند در حالی که زخمی است و درخواست کمک پزشکی می‌کند و تداوم بی توجهی که منجر به مرگ این جوان در بازداشت پلیس می‌شود نیز به بحث‌هایی درباره عملکرد نادرست پلیس درجامعه و محافل سیاسی و رسانه‌ای مبدل شد واعتراضاتی را در ساوت‌همپتون محل درگیری به همراه داشته است.

در همین حال، دیوید لامی، وزیر دادگستری انگلیس، ادعا‌های مربوط به وجود نظام عدالت کیفری «دو لایه» را رد کرد و از ایلان ماسک خواست از اظهار نظر درباره این پرونده خودداری کند. خانواده هنری نواک نیز تأکید کرده‌اند که نمی‌خواهند از مرگ فرزندشان برای ایجاد نفرت، تنش یا اختلافات سیاسی و اجتماعی در داخل کشور استفاده شود.

این چندمین بار است که اعضای رژیم آمریکا در حمایت از گروه‌های راست افراطی لندن را به خشم می‌آورند.