جمعی از اقوام و طوایف ساکن فولادشهر با برگزاری تجمعی باشکوه بر لزوم حفظ وحدت، همبستگی ملی و دفاع قاطع از امنیت و اقتدار وطن تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این تجمع با حضور پرشور نمایندگان اقوام مختلف و اقشار گوناگون مردم و با هدف اعلام آمادگی برای پاسداری از ارزش‌های انقلاب و خنثی‌سازی توطئه‌های تفرقه‌افکنانه دشمنان برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این گردهمایی با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و سردادن شعار‌های انقلابی، وحدت میان اقوام را عامل اصلی شکست نقشه‌های بدخواهان نظام دانستند.

در این مراسم، سخنرانان بر این نکته تأکید کردند که با وجود تفاوت‌های قومیتی، تمام اقوام ایرانی زیر سایه پرچم جمهوری اسلامی، یکپارچه و متحد در برابر هرگونه تعرض به خاک کشور ایستاده‌اند.

این مراسم با قرائت بیانیه‌ای در حمایت از اقتدار ملی و تجدید بیعت با آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی پایان یافت.