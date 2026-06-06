کتاب «میناب ۱۶۸؛ کودکان در شعله‌های آتش» نوشته محمد عظمی عبدالحمید، که با همکاری مؤسسه «ماپیم» و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی منتشر شده است، در موزه هنر‌های اسلامی مالزی رونمایی شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، این مراسم با حضور جمعی از شخصیت‌های فرهنگی، دانشگاهی و اجتماعی ایران و مالزی و همچنین اندیشمندان، فعالان فرهنگی و علاقه‌مندان به حوزه ادبیات و مسائل انسانی برگزار شد.

کتاب «میناب ۱۶۸؛ کودکان در شعله‌های آتش» به روایت شهادت ۱۶۸ دانش‌آموز مدرسه «شجره طیبه» در جریان بمباران شهرستان میناب از سوی نیرو‌های آمریکایی می‌پردازد. این اثر، رنج و مظلومیت این کودکان را نمادی از آلام کودکان قربانی جنگ، خشونت و بی‌عدالتی در سراسر جهان معرفی می‌کند. نویسنده

در این کتاب کوشیده است با بهره‌گیری از روایت‌های انسانی و مستند، ابعاد مختلف این فاجعه را برای مخاطبان تبیین کرده و پیامد‌های انسانی جنگ و تجاوز را به تصویر بکشد.

محمد عظمی عبدالحمید، رئیس شورای مشورتی سازمان‌های اسلامی مالزی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به پیام محوری کتاب، اظهار داشت: این اثر تنها روایت یک حادثه تلخ نیست، بلکه یادآور فروپاشی نظم سنتی جهان و ناکارآمدی ساختار‌های موجود در برابر فجایع انسانی است. وی افزود: آنچه امروز در نقاط مختلف جهان شاهد آن هستیم، نتیجه سلطه‌گری قدرت‌های هژمونیک و بی‌توجهی به حقوق ملت‌ها و انسان‌های بی‌گناه است.

نویسنده کتاب همچنین تأکید کرد که هدف از نگارش این اثر، آگاه‌سازی افکار عمومی جهان نسبت به واقعیت‌های تلخ موجود و ضرورت ایجاد تحول در شیوه مدیریت و حکمرانی جهانی است تا از تکرار چنین فجایع انسانی جلوگیری شود.

در پایان این مراسم، حاضران ضمن تجلیل از تلاش‌های نویسنده، بر نقش آثار فرهنگی و ادبی در زنده نگه داشتن یاد قربانیان و ترویج ارزش‌های انسانی و عدالت‌خواهانه تأکید کردند.