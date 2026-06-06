وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، فراخوان چهلمین دوره جشنواره بین‌المللی خوارزمی را منتشر کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ چهلمین دوره جشنواره بین‌المللی خوارزمی به عنوان یکی از معتبرترین رویداد‌های علمی و فناوری کشور، با هدف شناسایی، معرفی و حمایت از پژوهشگران، فناوران و نوآوران برجسته برگزار می‌شود.

این جشنواره به همت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، طرح‌های ارسالی می‌توانند در زمینه‌های تخصصی علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، علوم و فناوری‌های نوظهور، فناوری‌های زیستی، پزشکی و سلامت ارائه شوند.

همچنین طرح‌ها در قالب‌های بنیادی، کاربردی، توسعه‌ای و اختراع و نوآوری مورد پذیرش قرار می‌گیرند. این تنوع در محور‌های تخصصی و نوع طرح‌ها، فرصت مناسبی را برای حضور طیف گسترده‌ای از پژوهشگران دانشگاهی، فناوران، شرکت‌های دانش‌بنیان و واحد‌های تحقیق و توسعه فراهم کرده است.

مهلت نهایی ارسال طرح‌ها ۱۵ مرداد تعیین شده و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به وبگاه رسمی جشنواره به نشانی khwarizmi.ir نسبت به ثبت‌نام و ارسال آثار خود اقدام کنند.

در این دوره، علاوه بر اعطای جوایز به برگزیدگان، جایزه ویژه برای طرح‌های دارای اثربخشی ملی در حوزه‌های آب و انرژی در نظر گرفته شده است. همچنین واحد تحقیق و توسعه برتر کشور مورد تحلیل و تقدیر قرار خواهد گرفت و از طرح‌های برگزیده، به‌ویژه در مسیر تجاری‌سازی و ورود به بازار، حمایت ویژه به عمل خواهد آمد.

جشنواره بین‌المللی خوارزمی در چهار دهه گذشته به عنوان یکی از مهم‌ترین بستر‌های شناسایی و حمایت از دستاورد‌های علمی و فناورانه کشور، نقش مؤثری در توسعه زیست‌بوم نوآوری و ارتقای جایگاه علمی ایران در عرصه بین‌المللی ایفا کرده است.