مدیر آموزش و پرورش بخش سنگر از برگزاری جشن تکلیف برای ۳۰۰ دانش آموز دختر پایه سوم دبستان این بخش، به شکرانه رسیدن به سن تکلیف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سلیمان یعقوبی گفت: جشن تکلیف ۳۰۰ دانش آموز دختر بخش سنگر در مصلای این بخش برگزار شد.

وی افزود: در این مراسم دانش آموزان با تکالیف دینی و احکام شرعی آشنا شدند.

مدیر آموزش و پرورش بخش سنگر گفت: دانش آموزان در پایان این جشن، به شکرانه رسیدن به سن تکلیف، ۲ رکعت نماز به امامت حجت الاسلام والمسلمین عاشوری امام جمعه سنگر اقامه کردند.