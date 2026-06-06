نخستین همایش «افق‌های نو در فعالیت‌های علمی بین‌المللی دانشگاه‌ها، مؤسسات و مراکز آموزشی، پژوهشی و فناوری جمهوری اسلامی ایران» روز‌های ۲۵ و ۲۶ خرداد در دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نخستین همایش «افق‌های نو در فعالیت‌های علمی بین‌المللی دانشگاه‌ها، مؤسسات و مراکز آموزشی، پژوهشی و فناوری جمهوری اسلامی ایران» با هدف بررسی فرصت‌ها، چالش‌ها و راهکار‌های توسعه تعاملات علمی و دانشگاهی در سطح بین‌المللی، در روز‌های ۲۵ و ۲۶ خرداد در تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

این همایش به همت معاونت‌های بین‌الملل دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران برگزار می‌شود و بستری برای تبادل تجربه‌ها و ارائه راهکار‌های نوین در حوزه بین‌المللی‌سازی آموزش عالی و همکاری‌های علمی فرامرزی فراهم می‌کند.

در جریان این رویداد تخصصی، چندین پنل علمی با حضور مدیران دانشگاهی، صاحب‌نظران و فعالان حوزه همکاری‌های بین‌المللی برگزار خواهد شد.

پنل نخست با عنوان «افق‌های نو در جذب دانشجویان بین‌الملل و چالش‌ها و تجربیات آموزش‌های مقطع‌دار، مهارتی، حرفه‌ای، کوتاه‌مدت و مجازی» از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۶ برگزار می‌شود.

در این پنل موضوعاتی نظیر نحوه تعامل با کارگزاران و مؤسسات جذب دانشجو، فرایند‌های پذیرش و خدمات دانشجویی، آموزش به زبان دوم و ظرفیت‌های آموزش مجازی و کوتاه‌مدت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

پنل دوم با عنوان «تبادلات و همکاری‌های علمی، فناوری و فرهنگی بین‌المللی در دانشگاه‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی و نحوه ارتقاء رتبه‌بندی دانشگاه‌های ایران و آسیب‌شناسی عدم اجرای تفاهم‌نامه‌ها» از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۹ برگزار می‌شود. در این نشست، چگونگی بهره‌گیری از فرصت‌های علمی و پژوهشی بین‌المللی برای اعضای هیأت علمی و دانشجویان، آسیب‌شناسی همکاری‌های علمی فرامرزی و نیز استفاده از ظرفیت اتحادیه‌های بین‌المللی مورد بحث قرار می‌گیرد.

پنل سوم با عنوان «افق‌های نو در همکاری با نخبگان ایرانی خارج از کشور» به بررسی شیوه‌های تعامل مؤثر با نخبگان ایرانی مقیم خارج از کشور اختصاص دارد.

پنل چهارم با عنوان «استفاده از تجربیات کشور‌های موفق در مدیریت آموزش، پژوهش، سلامت، درمان و بهداشت در شرایط بحران» از ساعت ۱۰ تا ۱۲ برگزار خواهد شد. در این پنل، تجربه دانشگاه‌های مطرح جهان در مواجهه با شرایط بحرانی نظیر جنگ‌های منطقه‌ای و جهانی بررسی شده و راهکار‌هایی برای استمرار فعالیت‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه‌های کشور در شرایط بحران ارائه می‌شود.

پنل پنجم نیز از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۳۰ با عنوان «بررسی ظرفیت‌ها و رفع چالش‌های موجود در دستگاه‌های ذیربط همکاری‌های علمی بین‌المللی» برگزار می‌شود و به موضوعاتی همچون چالش‌های امنیتی در تبادلات علمی بین‌المللی و مسائل درون‌دستگاهی مرتبط با تعاملات علمی فرامرزی می‌پردازد.

برگزاری این همایش فرصتی برای هم‌اندیشی مسئولان، سیاست‌گذاران و فعالان حوزه آموزش عالی کشور فراهم می‌کند تا ضمن بررسی تجارب موفق بین‌المللی، راهکار‌های عملی برای توسعه همکاری‌های علمی، افزایش جذب دانشجویان خارجی و ارتقای جایگاه جهانی دانشگاه‌های ایران ارائه شود.