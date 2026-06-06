به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مردم ولایت مدار روستای مرق با اعلام حمایت قاطع از جبهه مقاومت و حزب‌الله لبنان، و تجدید بیعت با مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای با اهتزاز پرچم‌های سه‌رنگ ایران اسلامی و پرچم حزب‌الله، جلوه‌ای از همبستگی امت اسلامی را به نمایش گذاشتند.

در روز نود و ششم از تجمعات مردمی، مردم ولایت‌مدار این روستا بار دیگر گرد هم آمدند تا در سالروز شهادت بنیانگذار جمهوری اسلامی و ۱۵ خرداد یاد و خاطره امام خمینی (ره)، را گرامی بدارند و با آرمان‌های بلند ایشان تجدید پیمان کنند.