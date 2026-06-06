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دادستان مرکز استان خوزستان، خواستار ترخیص فوری کالاهای خطرناک و برخورد قانونی با هرگونه قصور در این زمینه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ دادستان مرکز استان خوزستان با تأکید بر لزوم پیشگیری از حوادث در بنادر و گمرکات، خواستار ترخیص فوری کالاهای خطرناک و برخورد قانونی با هرگونه قصور در این زمینه شد.
امیر خلفیان در جلسه بررسی تعیین تکلیف کالاهای خطرناک در بنادر و گمرکات استان اظهارکرد: صیانت و حفاظت از بنادر و گمرکات در مقابله با حوادث امری ضروری است و باید تدابیر و تصمیمات لازم برای پیشگیری از وقوع حوادث اتخاذ شود.
وی افزود: وجود کالاهای خطرناک در بنادر و گمرکات استان موضوعی بسیار مهمی است و باید فوری در تعیین تکلیف این کالاها اقدامات و راهکارهای مناسب اجرا شود.
خلفیان خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط حساس کشور، نباید کالاهای خطرناک در بنادر و گمرکات استان باقی بمانند و در صورت وجود نیز باید بر اساس قوانین، بهصورت ویژه و در بازه زمانی کوتاه ترخیص شود.
دادستان مرکز خوزستان اظهار داشت: قصور و تعلل در ترخیص کالاهای خطرناک و پیشگیری نکردن از وقوع حوادث پذیرفتنی نیست و حتماً با متخلفان و مقصران برخورد قانونی می شود.
وی افزود: اداره کل بنادر و دریانوردی و همچنین گمرکات استان باید کالاهای خطرناک موجود در انبارها را احصاء و برنامه خروج آنها را اعلام و در صورت نیاز به اقدام قضایی، موضوع را مطرح کنند.
دادستان مرکز استان خوزستان در ادامه بر اصلاح فرآیند ترخیص کالاهای خطرناک در گمرکات و بنادر استان تاکید کرد.