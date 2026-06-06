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معاون امداد و نجات هلالاحمر استان اردبیل گفت: بر اثر سقوط یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس به دره در جاده خلخال -کلور، متأسفانه ۲ نفر جان خود را از دست دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل، مجیدفتاحزاده، معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر استان اردبیل اظهار کرد: براثر سقوط خودروی پژو پارس به دره در جاده خلخال -کلور، بعد از روستای خمس، متأسفانه ۲ نفر جان خود را از دست دادند.
وی در ادامه گفت: ظهر جمعه گزارش سقوط به دره یک دستگاه پژو پارس به مرکز کنترل عملیات استان اعلام شد بلافاصله دو تیم عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند.
معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر استان اردبیل افزود: نجاتگران پس از رسیدن به صحنه و دستیابی به حادثهدیدگان، با استفاده از برانکارد بسکت، اجساد فوتیها را از دره به منطقه امن حمل کردند.
فتاح زاده یادآور شد: پیکرهای دو کشته این حادثه پس از انتقال به منطقه امن، برای انجام مراحل قانونی و مدیریت بعد از حادثه به عوامل شهرداری تحویل داده شد.