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اداره کل مدیریت بحران استان یزد در پی اعلام سامانه سنجش پایش هوا و هوای خطرناک شهر یزد، برای حفظ سلامتی شهروندان در زمان آلودگی هوا توصیههایی داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، اداره کل مدیریت بحران استان یزد در پی اعلام سامانه سنجش پایش هوا و هوای خطرناک شهر یزد، برای حفظ سلامتی شهروندان در زمان آلودگی هوا توصیههایی به شرح زیر داشت:
۱- تمام افراد به ویژه افراد حساس شامل سالمندان، مادران باردار، کودکان و افراد دارای سابقه بیماری قلبی عروقی و تنفسی از منزل خارج نشوند.
۲- گروههای حساس تا حد امکان از خروج غیرضروری از منزل و تردد بیمورد در معابر شهری خودداری کنند، سایر افراد نیز با استفاده از ماسک مناسب و در مواقع ضروری خارج شوند و حضور در فضای باز را به حداقل کاهش دهند.
۳- ورزشکاران در زمان وقوع پدیده گردوغبار، در فضای باز ورزش نکنند.
۴- حضور در پارکها و پیادهروی در شرایط آلودگی و گردوغبار، صورت نگیرد چرا که مضرات و خطرات پیادهروی و حضور در پارک در شرایط آلودگی شدید هوا، بیش از منافع آن است.
۵- تردد خودروهای شخصی کاهش یابد و در صورت استفاده از خودرو ضمن استفاده ازماسک مناسب، شیشهها را بالا نگه دارید.
۶- درصورت لزوم به خروج از منزل یا محل کار حتماً از ماسک مناسب استفاده کنید.
۷- کارکنانی که به واسطه شغلی، بیشتر در معرض گرد وغبار قرار دارند، مثل پلیس راهور، حتماً از وسایل حفاظت فردی به ویژه ماسک مناسب استفاده کنند.
۸- در صورت مواجهه با تنگی نفس و هر گونه ناراحتی قلبی- عروقی، سریعاً به نزدیکترین مرکز بهداشتی و درمانی یا بیمارستان مراجعه کنید.
۹- برای پیشگیری از ورود گردو غبار به داخل ساختمان، درب و پنجرهها و دریچههای کولر را ببندید و از باز و بسته کردن غیر ضروری آنها خودداری نمایید.
۱۰- مصرف شیر، ماست کمچرب، میوه و سبزیجات تازه و مایعات را افزایش دهید.
۱۱- از فعالیتهای طولانی و سنگین در خارج از منزل خودداری کنید.
۱۲- استفاده از خودروهای شخصی و تک سرنشین را محدود و حتی الامکان از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنید.
۱۳- در تمام اوقات بروز پدیده گرد و غبار از فعالیتهای شدید بدنی مانند ورزشهای سبک و سنگین و قدم زدن در فضای باز خودداری کنید.
۱۴- از خرید و مصرف مواد غذایی که تهیه و عرضه آنها در محیطهای باز و در معرض گرد و غبار انجام میشود خودداری کنید.