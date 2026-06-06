آتشفشان «لووتوبی لاکی‌لاکی» در شرق اندونزی روز جمعه چندین بار فوران کرد و باعث تعطیلی یک فرودگاه محلی و صدور هشدار برای ساکنان مناطق اطراف شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، بر اساس اعلام سازمان آتشفشان‌شناسی اندونزی، این آتشفشان واقع در جزیره فلورس ساعت ۱۱:۱۵ به وقت محلی یکی از شدیدترین فوران‌های خود را ثبت کرد و خاکستر و مواد آتشفشانی را تا ارتفاع حدود ۲.۵ کیلومتری از دهانه آتشفشان به هوا فرستاد. این رویداد پس از چندین فوران دیگر در ساعات ابتدایی روز رخ داد و نگرانی‌ها درباره افزایش فعالیت‌های آتشفشانی در منطقه را افزایش داد.

مقام‌های اندونزی سطح هشدار این آتشفشان را در دومین سطح بالای آماده‌باش حفظ کرده‌اند و منطقه‌ای به شعاع پنج کیلومتر در اطراف دهانه آتشفشان را منطقه ممنوعه اعلام کرده‌اند. سازمان آتشفشان‌شناسی این کشور همچنین از ساکنان مناطق مجاور رودخانه‌ها خواسته است در صورت بارندگی شدید، مراقب سیلاب‌های ناشی از جریان گل و مواد آتشفشانی موسوم به «لاهار» باشند.

در پی این فوران‌ها، فعالیت فرودگاه شهر مائومره در حدود ۶۰ کیلومتری غرب آتشفشان به طور موقت متوقف شد. به گفته مسئولان فرودگاهی، دست‌کم پنج پرواز داخلی تحت تأثیر این تصمیم قرار گرفته و لغو شده است. تاکنون گزارشی از تلفات جانی یا خسارات گسترده منتشر نشده است.

آتشفشان لووتوبی لاکی‌لاکی با ارتفاع یک‌هزار و ۵۸۴ متر، به همراه آتشفشان دوقلوی خود «لووتوبی پرمپوآن» از شناخته‌شده‌ترین آتشفشان‌های شرق اندونزی به شمار می‌رود.

اندونزی که بزرگ‌ترین مجمع‌الجزایر جهان به شمار می‌رود، به دلیل قرار گرفتن در «حلقه آتش اقیانوس آرام» یکی از فعال‌ترین مناطق جهان از نظر زمین‌لرزه و فعالیت‌های آتشفشانی است و هر ساله با ده‌ها رویداد لرزه‌ای و آتشفشانی مواجه می‌شود.