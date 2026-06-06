به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، متن حکم حجت الاسلام و المسلمین موسی‌پور در انتصاب آقای عزیزی به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر ابراهیم عزیزی (دام‌عزه)

رئیس محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم؛

در شرایط حساس کنونی جهان و در سپهر پرتنش بین‌المللی معاصر، مفهوم «حقوق بشر» بیش از آنکه بیانگر منظومه اخلاقی و انسانی باشد، در عمل به ابزاری سیاسی در دست نظام سلطه برای بازتولید قدرت و توجیه مداخلات گسترده در جغرافیای ملت‌های مستقل تبدیل شده است. آنچه امروز در قالب ادعا‌های حقوق بشری از سوی رژیم فاسد آمریکا و هم‌پیمانان آن صورت‌بندی می‌شود، پوششی مفهومی برای استمرار خشونت ساختاری، مشروعیت‌بخشی به مداخلات نظامی و عادی‌سازی جنایات سازمان‌یافته است.

در چنین زمینه‌ای، بازخوانی و افشای کارنامه واقعی مدعیان حقوق بشر، بخشی از جهاد تبیین و تلاشی راهبردی در جهت آشکارسازی نسبت واقعی قدرت‌های مسلط با حقیقت انسان، عدالت و آزادی است. این ضرورت، در سال جاری با تقارن ایام «هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی» با ایام سوگواری حضرت سیدالشهدا (علیه‌السلام)، معنایی مضاعف و عمیق‌تر می‌یابد؛ چرا که فرهنگ عاشورا، در جوهره تاریخی و معرفتی خود، گفتمان ظلم‌ستیزی، نفی سلطه و دفاع از کرامت انسان در برابر ساختار‌های ظلم و انحراف است.

در امتداد این منظومه تاریخی، از استمرار حمایت همه‌جانبه از جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه و لبنان و مشارکت سیاسی، تسلیحاتی و رسانه‌ای در این روند تا سلسله اقدامات تروریستی و ضدبشری علیه ملت‌های مستقل منطقه، بار دیگر چهره عریان مدعیان حقوق بشر را در برابر افکار عمومی جهان آشکار ساخته است. همچنین جنایات ناشی از جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم علیه جمهوری اسلامی ایران و نیز ترور قائد شهید امت، حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس الله نفسه الزکیه)، فرماندهان و شخصیت‌های برجسته جبهه مقاومت، در کنار فجایعی همچون شهادت مظلومانه شهدای ناو دنا و حادثه جان‌گداز مدرسه دخترانه میناب و شهادت هزاران نفر از مردم و فرماندهان و دانشمندان کشور، همگی در یک منظومه واحد که در آن، ادعای حقوق بشر در خدمت نادیده‌سازی حقیقت انسان و مشروعیت‌بخشی به خشونت قرار گرفته قابل تحلیل‌اند.

با عنایت به مأموریت‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در عرصه تبیین گفتمان انقلاب اسلامی و ضرورت بازنمایی حقیقت حقوق بشر در برابر روایت‌های تحریف‌شده نظام سلطه، و نظر به تجارب، تعهد انقلابی و توانمندی‌های جنابعالی، به موجب این حکم، به عنوان «رئیس ستاد مرکزی هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی» منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، حوزوی و دانشگاهی، اندیشکده‌ها و مراکز پژوهشی، نخبگان رسانه‌ای، تشکل‌های دانشجویی و مجموعه‌های فرهنگی و هنری، زمینه تبیین عمیق، مستند و اثرگذار از نسبت واقعی نظام سلطه با مقوله حقوق بشر فراهم و در کنار آن، با الهام از فرهنگ عاشورایی ظلم‌ستیزی و آزادگی، ادبیاتی نوین در تبیین «حقوق بشر اسلامی» در سطح افکار عمومی داخلی و بین‌المللی تولید و ترویج شود.

امید که در پرتو هم‌افزایی ملی و انسجام نهاد‌های فرهنگی و رسانه‌ای، این مأموریت خطیر با موفقیت و اثرگذاری شایسته تحقق یابد. توفیقات روزافزون جنابعالی را در ظل عنایات حضرت ولی‌عصر (ارواحنا فداه) و تحت زعامت مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.