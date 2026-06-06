مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز گفت: این شرکت موفق به تحقق استانداردسازی ۱۰۰ درصدی جایگاه‌های عرضه سوخت سی‌ان‌جی و کسب رتبه اول کشوری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پرویز ایدون اظهار داشت: بر اساس آخرین گزارش تحلیلی مناطق ۳۷‌گانه در اردیبهشت‌ماه سال جاری، منطقه اهواز با تلاش شبانه‌روزی و پیگیری‌های مستمر واحد CNG، موفق به تحقق استانداردسازی ۱۰۰ درصدی جایگاه‌های عرضه سوخت سی‌ان‌جی و کسب رتبه اول کشوری شد.

وی افزود: این موفقیت چشمگیر که بر پایه بازرسی‌های دوره‌ای ایی و تاییدیه سازمان ملی استاندارد حاصل شده، منطقه اهواز را در صدر جدول ارزیابی‌های کشوری قرار داده و رتبه نخست جایگاه‌های برتر از نظر ایمنی و شاخص‌های فنی را به این منطقه اختصاص داده است.

ایدون تصریح کرد: حفظ این جایگاه و ارتقای ضریب ایمنی تجهیزات به طور مستمر در اولویت برنامه‌های اجرایی منطقه اهواز قرار دارد تا خدماتی شایسته و منطبق بر استاندارد‌های ملی به مردم شریف این استان ارائه شود.