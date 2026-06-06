

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۸۶ کیلوگرم، محمد نخودی در دور نخست ۱۰ بر صفر بیامبادورج بات اردین از مغولستان را شکست داد. وی در دور دوم ۱۰ بر صفر آرین از هند را مغلوب کرد و راهی دیدار نیمه نهایی شد. نخودی در این مرحله با نتیجه ۸ بر ۵ مالک شاوایف از قرقیزستان را شکست داد و به فینال رسید. وی در دیدار نهایی در مقابل ماگومد رمضانوف قهرمان المپیک از بلغارستان قرار می‌گیرد.

در وزن ۹۲ کیلوگرم، ابوالفضل رحمانی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۴ بر ۴ مغلوب عظمت دولت بیکوف دارنده مدال برنز جهان از قزاقستان شد و با توجه به حضور حریفش در دیدار نهایی به جدول شانس مجدد بازگشت. رحمانی در ادامه ۸ بر ۶ بکزات آمانگالی از قزاقستان را شکست داد و راهی دیدار رده بندی شد. وی در این مرحله با پونیت از هند مبارزه می‌کند.