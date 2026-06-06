مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور تشکل‌های دانش‌آموزی با تاکید بر نقش مجلس دانش‌آموزی در پرورش نسل توانمند و مطالبه‌گر گفت: مجلس دانش‌آموزی بیش از آنکه محلی برای نتیجه‌های بزرگ ظاهری باشد، بستری برای رشد، تمرین مسئولیت‌پذیری و حساس‌شدن دانش‌آموزان نسبت به آینده کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست صمیمی هیأت‌رئیسه مجلس دانش‌آموزی با حامد صبوری؛ قائم مقام معاون وزیر در سازمان دانش‌آموزی کشور و علی‌نقی یزدان‌پناه؛ مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور تشکل‌های دانش‌آموزی در سالن جلسات شهیدسلیمانی سازمان دانش‌آموزی کشور برگزار شد.

علی‌نقی یزدان‌پناه در این نشست با اشاره به «نظام مسائل» تهیه‌شده توسط دانش‌آموزان افزود: این مجموعه را مطالعه کردم و در ابتدا قصد داشتم اصلاحاتی در آن انجام دهم، اما بعد به این نتیجه رسیدم که این حرفِ دانش‌آموزان است و نباید در آن دست برد. بهتر است همان‌گونه که خود دانش‌آموزان مطرح کرده‌اند منتشر شود. امیدوارم با دستور مسئولان، این مجموعه هرچه سریع‌تر چاپ شود تا دانش‌آموزان بتوانند آن را به وزیر آموزش و پرورش ارائه کنند.

یزدان‌پناه با یادآوری نخستین جلسات مجلس دانش‌آموزی گفت: در جلسه اول تاکید کردم که مجلس دانش‌آموزی یک تمرین و میدان تجربه برای شما است. با وجود اینکه بسیاری از جلسات به‌صورت غیرحضوری برگزار شد، رشد و پیشرفت قابل توجهی در میان شما شکل گرفته است.

وی ادامه داد: هدف اصلی مجلس دانش‌آموزی این نیست که حتما خروجی آن نمایندگان آینده مجلس شورای اسلامی باشند؛ هرچند اگر چنین شود اتفاق خوبی است، اما ماموریت اصلی آن تربیت دانش‌آموزانی توانمند، مسئولیت‌پذیر و مطالبه‌گر است که بتوانند در آینده جامعه نقش‌آفرینی کنند.

مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور تشکل‌های دانش‌آموزی با بیان اینکه مجلس دانش‌آموزی حساسیت دانش‌آموزان نسبت به مسائل کشور را افزایش می‌دهد، تصریح کرد: مهم‌ترین دستاورد این مسیر آن است که شما یاد گرفته‌اید روی پای خود بایستید و از حق خود دفاع کنید و همین موضوع شما را برای آینده آماده می‌کند.

یزدان‌پناه در ادامه با اشاره به برخی پیشنهادها درباره ورود بدون آزمون اعضای تشکل‌های دانش‌آموزی به دانشگاه فرهنگیان اظهار کرد: اگر چنین امکانی فراهم شود، پیشنهاد من این است که برای ۱۵۰ نماینده مجلس دانش‌آموزی نیز تلاشی در این زمینه صورت گیرد و اگر این موضوع به‌طور کامل محقق نشد، حداقل برای اعضای هیئت‌رئیسه و روسای کمیسیون‌ها پیگیری شود.

وی با تاکید بر نقش دانش‌آموزان در هویت سازمان دانش‌آموزی گفت: سازمان دانش‌آموزی بدون دانش‌آموز معنایی ندارد؛ چه در مجلس دانش‌آموزی، چه در پیشتازان، پانا و سایر مجموعه‌ها، هویت آن به شما وابسته است. شما را باور داریم و از حضور و فعالیت شما لذت می‌بریم.