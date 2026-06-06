

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران صبح امروز شنبه با حضور در غرب استان از فرودگاه نوشهر بازدید کرد و در جریان آخرین اقدامات انجام‌شده برای رفع موانع پروازی و بهبود شرایط عملیاتی این فرودگاه قرار گرفت.



مدیرکل فرودگاه‌های مازندران یکی از مهم‌ترین چالش‌های فرودگاه نوشهر در گذشته را وجود موانع پروازی در دو سوی باند و در مسیر نشست و برخاست هواپیما‌ها دانست و گفت: وجود موانعی از جمله دکل‌های مخابراتی و برخی ساختمان‌های بلندمرتبه موجب می‌شد بخش قابل توجهی از ظرفیت باند قابل بهره‌برداری نباشد.



شهرام محمدی اطاقسرا افزود: به دلیل همین محدودیت‌ها، در گذشته فرودگاه نوشهر تنها امکان پذیرش هواپیما‌های سبک و فوق‌سبک، با ظرفیت محدود و حداکثر حدود ۶۰ نفر را داشت.



او ادامه داد: با رفع این موانع شرایط برای نشست و برخاست هواپیما‌های بزرگ‌تر فراهم شده و اکنون این فرودگاه قابلیت پذیرش هواپیما‌های پهن‌پیکرتر و مسافربری از جمله ایرباس ۳۲۰ با ظرفیت حدود ۱۴۰ تا ۱۶۰ نفر را پیدا کرده است.



مدیرکل فرودگاه‌های مازندران گفت: این تحول، گامی مهم در مسیر توسعه حمل‌ونقل هوایی غرب مازندران و افزایش ظرفیت خدمات‌رسانی فرودگاه نوشهر به شمار می‌رود و می‌تواند نقش مؤثری در رونق گردشگری، تسهیل سفر‌های هوایی و تقویت زیرساخت‌های ارتباطی منطقه ایفا کند.



استاندار مازندران در حاشیه این بازدید گفت: فرودگاه نوشهر یکی از زیرساخت‌های مهم و راهبردی غرب استان است و از همان ابتدای مسئولیت، بر رفع موانع و مشکلات موجود در مسیر توسعه این فرودگاه تأکید داشتیم.

مهدی یونسی رستمی افزود: خوشبختانه با پیگیری‌های مستمر و همکاری دستگاه‌های مرتبط، بخش مهمی از موانع پروازی برطرف شده و امروز شاهد ارتقای ظرفیت عملیاتی این فرودگاه هستیم.



او ادامه داد: فراهم شدن امکان نشست و برخاست هواپیما‌های بزرگ‌تر از جمله ایرباس ۳۲۰، اتفاقی مهم برای منطقه محسوب می‌شود و می‌تواند در توسعه گردشگری، تسهیل رفت‌وآمد مردم و افزایش سطح خدمات هوایی در غرب مازندران بسیار مؤثر باشد.

استاندار مازندران گفت: مسیر توسعه فرودگاه نوشهر با جدیت دنبال خواهد شد و از تمامی ظرفیت‌ها برای تکمیل و تقویت این مجموعه استفاده می‌کنیم.





