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کارشناسان مسائل امنیتی و بینالمللی معتقدند درخواست آمریکا از کشورهای جنوب شرق آسیا برای افزایش بودجه دفاعی به ۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی، با واقعیتهای اقتصادی و اولویتهای توسعهای این کشورها همخوانی ندارد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، این اظهارات پس از آن مطرح شد که «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا در نشست امنیتی «گفتوگوی شانگریلا» در سنگاپور از متحدان و شرکای آسیایی واشنگتن خواست برای مقابله با افزایش قدرت نظامی چین، هزینههای دفاعی خود را بهطور قابل توجهی افزایش دهند.
تحلیلگران میگویند بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسهآن) همچنان با چالشهای اقتصادی، نیازهای توسعهای و هزینههای سنگین در حوزههای زیرساخت، آموزش، بهداشت و کاهش فقر روبهرو هستند و افزایش چشمگیر بودجه نظامی میتواند با مخالفت افکار عمومی و محدودیتهای مالی دولتها مواجه شود.
بر اساس آمارهای موجود، بهجز چند کشور محدود، بیشتر اعضای آسهآن فاصله زیادی با هدف تعیینشده از سوی آمریکا دارند. اندونزی حدود یک درصد، فیلیپین حدود ۱.۳ درصد و بسیاری دیگر از کشورهای منطقه نیز کمتر از سطح مورد نظر واشنگتن برای امور دفاعی هزینه میکنند.
کارشناسان همچنین هشدار دادهاند فشار مستمر آمریکا برای افزایش هزینههای نظامی ممکن است نتیجهای معکوس داشته باشد و برخی کشورهای منطقه را به سمت همکاریهای نزدیکتر با چین سوق دهد. به گفته آنان، کشورهای جنوب شرق آسیا ترجیح میدهند ضمن حفظ روابط با آمریکا، مناسبات اقتصادی گسترده خود با چین را نیز ادامه دهند و از قرار گرفتن در صفبندیهای سخت میان دو قدرت بزرگ پرهیز کنند.
در همین حال، برخی تحلیلگران تأکید دارند که نگرانی از تحرکات چین در دریای جنوبی چین همچنان یکی از عوامل مهم در سیاستهای امنیتی کشورهای منطقه است، اما این موضوع لزوماً به معنای پذیرش کامل راهبرد آمریکا برای مهار پکن نیست.
ناظران سیاسی معتقدند کشورهای آسهآن در سالهای آینده تلاش خواهند کرد با تقویت همکاری با قدرتهای میانه نظیر هند، ژاپن، استرالیا و ترکیه و همچنین بهرهگیری از سازوکارهای چندجانبه منطقهای، توازن خود را میان واشنگتن و پکن حفظ کنند و از تشدید رقابت قدرتهای بزرگ در منطقه جلوگیری کنند.