کارشناس مسائل زنان گفت: در نگاه امام خمینی (ره) و رهبرمعظم انقلاب اسلامی، زن نه موجودی منزوی است و نه صرفاً نیروی کار؛ بلکه با حفظ عفاف، در خانواده به‌عنوان مادر و همسر نقش‌آفرین است و در عرصه‌های اجتماعی نیز حضوری مؤثر و تمدن‌ساز دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،مرکز البرز، فاطمه براتی کارشناس حوزه زنان و فعال اجتماعی در برنامه زنده «نگاه مردم» با اشاره به جایگاه زن در اندیشه امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار کرد: امامین انقلاب پیش از آنکه رهبران سیاسی باشند، اسلام‌شناسانی هستند که نگاه اصیل اسلام به زن را به‌روشنی بیان و تبیین کرده‌اند.

وی در برنامه زنده نگاه مردم افزود: مفهوم «الگوی سوم زن» در نگاه امام خمینی (ره) به‌ویژه در کتاب «صحیفه امام» مطرح شده و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز آن را تشریح کرده‌اند. بر اساس این الگو، زن نه مانند نگاه غربی صرفاً به‌عنوان نیروی کار و با تأکید بر جسم او تعریف می‌شود و نه موجودی منزوی و خانه‌نشین است.

براتی با بیان اینکه هنر انقلاب اسلامی ارائه این الگو است، به مجری سیمای البرز گفت: در این نگاه، زن انسانی عفیف و صاحب کرامت است که در مسیر کمالات الهی حرکت می‌کند، در خانواده مادری و همسری نمونه است و در جامعه نیز نقش بی‌بدیلی ایفا می‌کند.

این فعال اجتماعی با اشاره به تأکید امام خمینی (ره) بر نقش تربیتی زنان تصریح کرد: در «صحیفه امام» بار‌ها آمده است که زنان نیمی از جامعه و تربیت‌کننده نیم دیگر جامعه هستند و تربیت یک فرزند می‌تواند سرنوشت یک جامعه را ارتقا دهد یا آن را دچار آسیب کند.

وی درباره نسبت مادری با هویت مستقل زن نیز در برنامه زنده نگاه مردم گفت: جوانان باید به آثاری همچون «صحیفه امام» و کتاب «ناشنیده‌هایی درباره قدرت زن در کلام امام و رهبری» مراجعه کنند. امام خمینی (ره) بار‌ها به زنان توصیه می‌کنند که جایگاه واقعی خود را بشناسند.

براتی در ادامه برنامه تحلیلی سیمای البرز ادامه داد: در نگاه امامین انقلاب اسلامی ، خانه‌داری، مادری و همسری به معنای خانه‌نشینی نیست، بلکه به معنای پرورش والاترین مخلوق خدا یعنی انسان است. این نقش در وجود حضرت فاطمه زهرا (س) تجلی یافته و به همین دلیل نقشی بنیادین و تمدن‌ساز به شمار می‌آید؛ چنان‌که گفته می‌شود زن با یک دست گهواره و با دست دیگر تمدن را نگه می‌دارد.

وی با اشاره به دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره فعالیت اجتماعی زنان گفت: در نگاه غربی فعالیت اجتماعی غالباً در قالب «شغل» تعریف می‌شود، در حالی که رهبر معظم انقلاب اسلامی میان شغل و فعالیت اجتماعی تفاوت قائل هستند و فعالیت اجتماعی را نگاهی تمدنی می‌دانند.

براتی همچنین در این برنامه تلویزیونی یادآور شد: امام خمینی (ره) بار‌ها تأکید کرده‌اند که زنان در پیروزی انقلاب اسلامی نقش مؤثری داشتند و با حضور و حمایت خود زمینه مشارکت گسترده مردم را فراهم کردند.

این کارشناس حوزه زنان در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت کرامت دختران در جامعه گفت: هرچه دختران کرامت بیشتری برای خود قائل باشند، گرایش آنان به پوشش و حفظ حرمت خود افزایش می‌یابد. به گفته وی، برای تبیین صحیح جایگاه زن در اندیشه امامین انقلاب نیاز به بازخوانی این دیدگاه‌ها و کار رسانه‌ای گسترده وجود دارد.