معاون برق و انرژی وزارت نیرو از تصویب کلیات احداث شبکه انتقال ۷۶۵ کیلوولت در شورای راهبردی صنعت برق کشور خبر داد و تأکید کرد: شبکه ۷۶۵ کیلوولت ضمن تقویت تاب‌آوری، رفع ناترازی و توسعه تبادلات بین‌المللی، مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را هموار خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در نشست شورای راهبردی صنعت برق کشور که با حضور مدیران عامل شرکت توانیر، شرکت مدیریت شبکه برق ایران، شرکت برق حرارتی و مجری طرح ۷۶۵ کیلوولت و مشاور طرح از دانشگاه تربیت مدرس، برگزار شد موضوع توسعه و ارتقای شبکه انتقال کشور از طریق کریدور‌های انرژی ۷۶۵ کیلوولت و خطوط HVDC توسط مشاور ارائه و مورد بررسی قرار گرفت.

مصطفی رجبی مشهدی اظهار داشت: کلیات احداث شبکه ۷۶۵ کیلوولت AC و خطوط اصلی آن به تصویب رسید و مقرر شد برای انتقال تولید نیروگاه‌های بادی شرق کشور به مرکز کشور از خطوط HVDC استفاده شود تا امکان انتقال پایدار انرژی در فواصل طولانی‌تر فراهم شود.

به گفته معاون برق و انرژی وزارت نیرو، در این نشست، مطالعات فنی و اقتصادی کریدور ۷۶۵ کیلوولت شامل دو مسیر ترکیبی شرقی و مرکزی مورد بررسی قرار گرفت و به تأیید اعضای شورا رسید و بر اساس جمع‌بندی جلسه، توسعه این شبکه به‌عنوان یکی از اولویت‌های راهبردی صنعت برق کشور دنبال خواهد شد.

رجبی مشهدی با اشاره به برنامه‌ریزی برای احداث ۳۴ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا افق سال ۱۴۱۵ گفت: تمرکز بخش قابل توجهی از منابع تولید برق در جنوب کشور و توسعه نیروگاه‌های بادی در شرق، در کنار پراکندگی مراکز مصرف، ضرورت توسعه شبکه فوق فشار قوی ۷۶۵ کیلوولت را بیش از پیش آشکار کرده است.

وی افزود: در صورت تأخیر در اجرای این طرح، تداوم مصرف سالانه بیش از ۲۲ میلیارد لیتر گازوئیل و مازوت برای جبران محدودیت‌های شبکه و همچنین افزایش ریسک ناترازی فصلی برق اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

معاون وزیر نیرو تصریح کرد: پیگیری تأمین منابع مورد نیاز از طریق مراجع ذی‌ربط و با موافقت وزیر نیرو در دستور کار قرار دارد.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو، در پایان با تاکید بر ضرورت توسعه شبکه ۷۶۵ کیلوولت گفت: اکنون زمان آن رسیده است که با رفع موانع ساختاری و منابع مورد نیاز، این پروژه در فازبندی‌های مشخص هرچه سریع‌تر وارد مرحله اجرا شود.