معاون برنامه ریزی آموزش و پرورش استان کرمان گفت: مصوبات لازم در زمینه استرداد وجوه مابه التفاوت هزینه سرویس دانش آموزی به شرکت‌های حمل و نقل دانش آموزی ابلاغ شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان ، معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش استان کرمان گفت: با عنایت به مجازی شدن آموزش مدارس از تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۰و عدم انجام خدمات جابجایی دانش آموزان و استمرار این شرایط وفق ماده ۲۵ آیین نامه سرویس دانش آموزی جلسات کارگروه در کل شهرستان‌های استان تشکیل شده و تصمیمات متفاوت در هر کارگروه اتخاذ و مصوبات لازم در زمینه استرداد وجوه مابه التفاوت هزینه سرویس دانش آموزی به شرکت‌های حمل و نقل دانش آموزی ابلاغ شده است.

سعید احمدی با اعلام این خبر افزود: با عنایت به مجازی شدن آموزش مدارس از تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۰و عدم انجام خدمات جابجایی دانش آموزان و استمرار این شرایط وفق ماده ۲۵ آیین نامه سرویس دانش آموزی جلسات کارگروه در کل شهرستان‌های استان تشکیل شده و تصمیمات متفاوت در هر کارگروه اتخاذ و مصوبات لازم در زمینه استرداد وجوه مابه التفاوت هزینه سرویس دانش آموزی به شرکت‌های حمل و نقل دانش آموزی ابلاغ شده است.

وی اظهار کرد: در شهر کرمان کارگروه ویژه حمل و نقل دانش آموزی مصوبه‌ای را به شرکت‌های سرویس مدارس ابلاغ کرد که بر اساس این مصوبه، تمام شرکت‌های فعال در حوزه حمل و نقل دانش آموزی مکلف هستند تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵، مبلغی معادل ۳۰ درصد کل ایام قرارداد از هزینه سرویس دانش‌آموزان را از تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ به بعد به حساب اولیای گرامی واریز نمایند.

احمدی تاکید کرد: بهترین مدرسه نزدیک‌ترین مدرسه به محل سکونت است به خانواده‌های گرامی توصیه می‌شود در ثبت نام فرزندان خود در سال تحصیلی پیش رو این مورد را جهت آرامش خاطر بیشتر مد نظر قرار داده و پیش از آغاز سال تحصیلی در راستای ارتقاء فرهنگ شهروندی مهارت استفاده از سرویس حمل و نقل عمومی و موارد ایمنی را به فرزندان خود آموزش دهند.