به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی مرکز بهداشت کیش، اعلام کرد: سرپرست مرکز خدمات جامع سلامت بوعلی در اين دوره آموزشي اصول خود مراقبتي و راهكارهاي پيشگيري از سرطان هاي مرتبط با مصرف دخانيات را براي شركت كنندگان ارائه كرد.

دكتر مليكا لطفي، گفت: افزایش آگاهی جامعه درباره عوامل خطر سرطان، ترویج رفتار‌های سالم برای پیشگیری از سرطان، تشویق به غربالگری و تشخیص زودهنگام و توانمندسازی سفیران و رابطان سلامت برای آموزش خانواده‌ها و جامعه از مهمترين اهداف برگزاري اين دوره آموزشي است.

آموزش اصول خودمراقبتی و راهکار‌های پیشگیری از سرطان‌های مرتبط با مصرف دخانیات و توزيع کتابچه‌های آموزشی و نكته هاي اطلاع‌رسانی به شرکت‌کنندگان از ديگر محورهاي برگزاري اين دوره آموزشي بود.

دوره آموزشی خودمراقبتی در پیشگیری از سرطان‌های ناشی از مصرف دخانیات با مشارکت مرکز بهداشت، شرکت عمران، آب و خدمات و با حضور سفیران سلامت، رابطان و كاركنان مرکز بهداشت كيش، برگزار شد.