پخش زنده
امروز: -
پل خشتی لنگرود با قدمتی از دوره ایلخانی، یکی از آثار ثبتشده در فهرست ملی ایران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ پل خشتی لنگرود با قدمتی از دوره ایلخانی، یکی از آثار ثبتشده در فهرست ملی ایران است، این پل خشتی با شماره ۹۱۵ در تاریخ ۱۳ تیر ۱۳۵۱ به ثبت رسید و یکی از جاذبههای تاریخی استان گیلان به شمار میرود.
این پل دو دهانه طاقی شکل دارد و تماماً با آجر قرمز رنگ ساخته شده، طول آن ۳۷ متر و عرضش در باریکترین نقطه ۴ متر و ۲۰ سانتی متر و در پهنترین بخش با احتساب موجشکنهای مثلثی به ۹ متر میرسد.
ویژگی منحصر به فرد این پل، طاقنماهایی میان دو دهانه است که در زمان سیلاب به عنوان دریچههای اطمینان برای سرریز آب عمل میکنند و مقاومت سازه را افزایش میدهند.
پل خشتی لنگرود بر روی رودخانه لنگرود قرار گرفته و شرق و غرب این شهر را به هم وصل میکند.