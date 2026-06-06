به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،معاون محیط‌زیست و خدمات شهری شهرداری مشهد گفت: کلان طرح سالن تطهیر معراج بهشت رضا (ع) با عنوان عروجیان با تجمیع تمامی خدمات مورد نیاز در یک مجموعه به بهره برداری رسید.

یعقوبی افزود: این مجموعه در فضایی به مساحت ۷ هزار و ۲۰۰ مترمربع (فضای مسقف)، متناسب با شان و کرامت متوفیان و بازماندگان آنان با استاندارد‌های روز طراحی و ساخته شده است. این طرح عمرانی شامل ۵ هزار مترمربع سالن تطهیر، ۱۴۰۰ مترمربع ساختمان اداری و ۴۹ هزار مترمربع محوطه‌سازی و فضای سبز است.

معاون محیط‌زیست و خدمات شهری شهرداری مشهد بیان کرد: هدف ما از اجرای این کلان طرح، فراتر از ساخت یک بنای فیزیکی است، سعی کردیم تمامی خدمات مورد نیاز از پزشکی قانونی و ثبت احوال گرفته تا اعزام آمبولانس، اجرای فرآیند تغسیل و تکفین در این مجموعه انجام شود.

یعقوبی گفت؛ برای ساخت و تجهیز این طرح خدماتی، بیش از یک همت اعتبار هزینه شده است.