اندونزی در آستانه اجرای توافق تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، از گسترش چشمگیر روابط تجاری و سرمایه‌گذاری با کشور‌های عضو این اتحادیه خبر داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، «آگوس هاریمورتی یودهویونو» وزیر هماهنگ‌کننده زیرساخت و توسعه منطقه‌ای اندونزی اعلام کرد توافق تجارت آزاد میان اندونزی و اتحادیه اقتصادی اوراسیا که در دسامبر سال گذشته به امضا رسیده است، هم‌اکنون مراحل تصویب نهایی را طی می‌کند و پس از اجرایی شدن، فصل تازه‌ای در همکاری‌های اقتصادی دو طرف خواهد گشود.

وی با تأکید بر رویکرد جاکارتا در توسعه روابط با همه کشورها، اندونزی را پلی میان مناطق مختلف جهان توصیف کرد و گفت در شرایط افزایش نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی، تقویت همکاری‌های بین‌المللی و ایجاد زنجیره‌های تأمین پایدار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

بر اساس این توافق، دسترسی متقابل به بازار‌ها افزایش یافته، موانع تجاری کاهش خواهد یافت و زمینه برای رشد سرمایه‌گذاری‌های دوجانبه میان اندونزی و کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا فراهم می‌شود.

اتحادیه اقتصادی اوراسیا متشکل از روسیه، بلاروس، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان است و با جمعیتی بیش از ۱۸۰ میلیون نفر، یکی از بازار‌های مهم و رو‌به‌رشد برای کشور‌های جنوب شرق آسیا به شمار می‌رود.