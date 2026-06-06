به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، در این مراسم که عصر دیروز ، در گلزار شهدای ۱۵ خرداد برگزار شد، حجت‌الاسلام محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران سخنرانی کرد.

همچنین گلباران مزار شهدای ۱۵ خرداد، با حضور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران،نایب رییس ‌مجمع نمایندگان استان تهران و جمعی از مسئولان شهری و‌منطقه ۱۵ و مردم انجام شد.

در ادامه، اجتماع میدانی مردم منطقه در حمایت از آرمانهای انقلاب، پس از اقامه نماز مغرب و عشا در گلزار شهدای پانزدهم خرداد برگزار شد.