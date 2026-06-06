رئیس سازمان غذا و دارو در پیامی با تأکید بر ضرورت گذار از روش‌های سنتی به سامانه‌های هوشمند، از راه‌اندازی بسترهای نوین صدور مجوز و شفاف‌سازی زنجیره تأمین غذا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مهدی پیرصالحی، در پیامی به مناسبت روز جهانی غذا، هوشمندسازی فرآیند‌ها را کلید اصلی ارتقای ایمنی غذایی دانست و گفت: دسترسی به غذای سالم و ایمن، حقی بنیادین برای همه شهروندان است که با تکیه بر فناوری‌های نوین محقق می‌شود.

وی با اشاره به دستاورد‌های اخیر در حوزه تسهیل کسب‌وکار، افزود: بهره‌برداری از «سامانه پروانه ساخت کلی مواد و فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی» آغاز شده است. این سامانه که در راستای مصوبات هیئت مقررات‌زدایی و برنامه هفتم توسعه کشور طراحی شده، گامی مهم در جهت تسهیل فرآیند‌های اداری و شفاف‌سازی امور برای تولیدکنندگان محسوب می‌شود.

رئیس سازمان غذا و دارو افزود: علاوه بر سامانه پروانه ساخت، تدوین ضوابط برچسب الکترونیک و استفاده از فناوری‌های نوین در سنجش اصالت کالا، دسترسی مصرف‌کننده به اطلاعات دقیق محصول را ممکن ساخته و اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد. همچنین موفقیت آزمایشگاه مرجع کشور در دریافت تأییدیه‌های معتبر بین‌المللی، مسیر صادرات ایمن محصولات غذایی ایران را هموار کرده است.

پیرصالحی در بخش دیگری از پیام خود به موفقیت‌های اصلاحی اشاره کرد و گفت: کاهش اسید‌های چرب ترانس به کمتر از دو درصد (هم‌تراز با استاندارد‌های جهانی)، اجرای طرح کاهش آنتی‌بیوتیک در لبنیات و حرکت به سمت سبوس‌دار کردن نان، نشان‌دهنده عزم ملی برای ارتقای سلامت عمومی است.

وی با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی فعالان حوزه غذا از کشاورزان و تولید کنندگان متعهد گرفته تا کارشناسان و ناظران فنی، از عموم مردم خواست تا با افزایش آگاهی نسبت به اصول بهداشتی و استفاده از ابزار‌های نوین نظارتی، یاری‌گر نظام سلامت در تحقق جامعه‌ای سالم‌تر باشند.