مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز با اشاره به پایان طرح‌های تعمیراتی و بازسازی تجهیزات، از آمادگی کامل واحد‌های تولیدی این نیروگاه جهت تامین پایدار انرژی در فصل گرم تابستان ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن حافظی بیان کرد: طرح‌های تعمیراتی و بازسازی تجهیزات در نیروگاه رامین اهواز به منظور آمادگی کامل واحد‌های تولیدی این نیروگاه جهت تامین پایدار انرژی در فصل گرم تابستان ۱۴۰۵ اجرا شد.

وی هدف از اجرای این طرح‌های تعمیراتی را ارتقای سطح آمادگی تولید انرژی برق و تضمین پایداری شبکه سراسری برق عنوان کرد و افزود: تعمیرات میان دوره هر ۶ واحد تولید برق نیروگاه رامین، رفع محدودیت از برج‌های خنک کن به همراه لایروبی و کلکتورشویی، اسیدشویی کندانسور واحد‌ها به همراه تعویض ۹ هزار و ۸۰۰ لوله از ورودی‌های کندانسور واحد ۳ و اسید شویی بویلر واحد‌های ۳و۴، اورهال کامل بویلر ۱ استارت بویلر، رفع اشکال از ارتعاشات توربین واحد ۵ و تعویض کامل پره‌های ردیف ۲۷ به صورت کامل را مهمترین پروژه‌های تعمیراتی این نیروگاه بمنظور افزایش سطح آمادگی تولید برق در تابستان و پیک مصرف برق امسال اجرا شد.

حافظی همچنین بازسازی GCB و سیم پیچی الکتروموتور‌های مهم BCP، کندانسیت پمپ‌ها، CWP, بوستر پمپ‌ها، تعویض کامل بسکت‌های ایرهیتر واحد شماره ۵ جهت افزایش راندمان بویلر، تعویض ۲۶۰ سل باطری صنعتی و نصب سیستم اسمز معکوس تولید آب مقطر R.O با ظرفیت ۵۰مترمکعب بر ساعت جهت پایداری واحد‌ها را از دیگر اقدامات عملیاتی مهم عنوان کرد.

مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز اظهار داشت: مجموع این اقدامات با هدف جلوگیری از هرگونه خروج ناخواسته واحد‌ها از مدار و تضمین امنیت انرژی در اوج مصرف تابستان انجام شده است و امیدواریم در تابستان پیش رو شاهد پایداری شبکه برق و تقویت سطح آسایش مردم و پویایی صنایع کشور باشیم