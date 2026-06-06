

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرماندار رامسر با اشاره به آغاز طرح سالم‌سازی دریا از یازدهم خردادماه گفت: تمام پلاژ‌های خصوصی، عمومی و دولتی موظف به به‌کارگیری نیرو‌های انتظامات و ناجیان غریق هستند و در صورت عدم رعایت این الزام قانونی، با متخلفان برخورد و پلاژ مربوط مهر و موم خواهد شد.



قبادیان افزود: درج و نصب نرخ‌نامه و قیمت خدمات در ورودی پلاژ‌ها الزامی است و از ورود و تردد خودرو‌ها در سواحل جلوگیری خواهد شد.



او نصب بنر‌های هشداردهنده شنا ممنوع در نقاط پرخطر را ضروری دانست و ادامه داد: تفکیک محل موتورسواری از مسیر تردد شهروندان و گردشگران باید به‌طور کامل اجرا شود تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری گردد.



فرماندار رامسر با تأکید بر اهمیت ایمنی شناگران گفت: تمام پلاژ‌ها موظف به استقرار سکو‌های نجات در داخل آب و حضور مستمر ناجیان غریق بر روی این سکو‌ها هستند.



قبادیان جمع‌آوری و مدیریت پسماند در شعاع ۵۰۰ متری هر پلاژ را از دیگر وظایف بهره‌برداران سواحل عنوان کرد و افزود: حفظ پاکیزگی و محیط زیست سواحل از اولویت‌های اصلی مدیریت شهرستان است.



او با بیان اینکه نظارت و بازرسی ویژه از سواحل توسط کمیته نظارت بر سالم‌سازی سواحل به‌صورت روزانه انجام می‌شود، گفت: با هرگونه تخلف، قصور یا کوتاهی در اجرای ضوابط، برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.