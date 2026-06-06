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معاون تربیت بدنی سپاه کربلا با اشاره به نقشآفرینی موتورسواران در دوران دفاع مقدس، برگزاری رژه موتوری در سراسر استان را نمادی از آمادگی نیروهای مردمی برای دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون تربیت بدنی سپاه کربلا گفت: همزمان با سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره)، موتورسواران مازندران با برگزاری رژه موتوری «جانفدا» در شهرهای مختلف استان، یاد و خاطره شهدای موتورسوار را گرامی داشته و با آرمانهای امامین انقلاب تجدید بیعت کردند.
سرهنگ پاسدار جواد کردان افزود: نقشآفرینی و جانفشانی رزمندگان موتورسوار در دوران دفاع مقدس همواره در حافظه تاریخی ملت ایران ماندگار است و امروز نیز موتورسواران مازندران با تأسی از همان روحیه ایثار و مجاهدت، آمادگی خود را برای حضور در میدانهای مورد نیاز انقلاب اسلامی اعلام کردند.
وی افزود: این رژه موتوری با همکاری معاونت تربیت بدنی سپاه کربلا، بسیج ورزشکاران، هیأتهای موتورسواری و با مشارکت دستگاهها و نهادهای مختلف در سطح استان برگزار شد.
معاون تربیت بدنی سپاه کربلا از همراهی اعضای شورای تأمین استان و شهرستانها، هیأتهای موتورسواری، ادارات ورزش و جوانان، بسیجیان و مردم قدردانی کرد و گفت: اجرای موفق این برنامه حاصل همکاری و همافزایی مجموعههای مختلف است.
کردان با اشاره به تأکید فرمانده سپاه کربلا بر تقویت حضور و آمادگی اقشار مختلف جامعه در صحنههای مورد نیاز انقلاب اسلامی، تصریح کرد: بسترسازی برای پای کار بودن مردم در دفاع از ارزشهای انقلاب از مأموریتهای مهم سپاه است و برنامه «جانفدا» نیز در همین راستا و با حمایت سردار موحد، فرمانده سپاه کربلا، اجرا شد.