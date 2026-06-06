گروه جهادی خدمات قضایی شهید آیت‌الله رئیسی در سال گذشته ۱۰ هزار و ۷۶۲ خدمت قضایی به‌صورت کاملاً رایگان به شهروندان مناطق محروم ارائه کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس کل دادگستری استان گفت: طرح جهادی خدمات الکترونیک قضایی با هدف تسهیل دسترسی مردم مناطق محروم به عدالت و توسعه هوشمندسازی در قوه قضاییه در حال اجرا است.

عبدالهی افزود: این طرح که در راستای تحقق مطالبات رهبر معظم انقلاب مبنی بر تضمین دستیابی آسان و رایگان مردم به خدمات قضایی پایه‌گذاری شده، خدمات حقوقی را از پشت میز‌های اداری خارج کرده و مستقیماً به مناطق کم‌برخوردار منتقل کرده است.

وی گفت: یکی از دستاورد‌های برجسته این طرح در خراسان جنوبی رقم خورده است؛ استانی با پراکندگی جغرافیایی بالا که مسافت برخی نقاط آن تا نزدیک‌ترین مرکز قضایی یا زندان به بیش از ۳۵۰ کیلومتر می‌رسد. همین فاصله سبب شده بود تا بسیاری از خانواده‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی و هزینه‌های سفر، سال‌ها از دیدار با اعضای زندانی خانواده خود محروم بمانند.

رئیس کل دادگستری استان گفت: گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که با استقرار زیرساخت‌های ارتباط تصویری در نقاط دورافتاده استان، انتظار هشت‌ساله برخی خانواده‌ها برای ملاقات با زندانیان پایان یافته است.

عبدالهی افزود: در همین راستا، دادگستری خراسان جنوبی با پوشش هزار و ۹۶ نقطه از استان، اقدام به تشکیل نخستین گروه جهادی دستگاه قضا با عنوان «گروه جهادی خدمات قضایی رایگان شهید آیت‌الله رئیسی» کرده است. در این طرح، مدیران ارشد قضایی، قضات و کارشناسان با حضور میدانی در روستاها، به پاسخگویی مستقیم و بررسی مشکلات حقوق عامه می‌پردازند.

وی گفت: رویکرد استفاده از فناوری در خدمت عدالت، موجب تسریع فرآیند‌های قضایی، کاهش هزینه‌ها و مراجعات غیرضروری شهروندان شده است و بر اساس آمار‌های رسمی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، طرح جهادی خدمات الکترونیک قضایی در سال ۱۴۰۴ در ۱۰ استان کشور و ۵۴۳ نقطه هدف به اجرا درآمده است.

رئیس کل دادگستری استان گفت: در این مدت، ۱۰ هزار و ۷۶۲ خدمت قضایی به‌صورت کاملاً رایگان به شهروندان مناطق محروم ارائه شده است که - ثبت‌نام و ویرایش سامانه ثنا، ثبت دادخواست، ثبت لایحه، مشاوره حقوقی چهره‌به‌چهره، ملاقات تصویری با زندانیان و برگزاری دادگاه برخط (آنلاین) از جمله آنهاست.

عبدالهی افزود: اجرای موفق این طرح نشان می‌دهد که ترکیب فناوری اطلاعات و مدیریت جهادی می‌تواند فاصله‌های جغرافیایی را درنوردیده و عدالت فراگیر را به واقعیتی ملموس برای ساکنان دورترین نقاط کشور تبدیل کند.