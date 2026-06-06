تحلیلگر آمریکایی مسائل راهبردی با انتقاد از گسترش حضور نظامی ایالات متحده در شرق آسیا، تأکید کرد استقرار پایگاه‌های آمریکایی در فیلیپین نه‌تنها موجب افزایش امنیت این کشور نمی‌شود، بلکه می‌تواند آن را در معرض تنش‌ها و بحران‌های بیشتر در معادلات امنیتی منطقه‌ای قرار دهد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، جفری ساکس در گفت‌و‌گو با یک شبکه تلویزیونی چینی، این اظهارات را در حالی مطرح کرده است که به‌تازگی ژاپن و فیلیپین روند گفت‌و‌گو‌ها درباره تحدید حدود مناطق اقتصادی انحصاری (EEZ) و فلات قاره را آغاز کرده‌اند؛ موضوعی که با واکنش تند چین و اعتراض پکن نسبت به پیامد‌های حقوقی و سیاسی آن همراه شده است.

وزارت امور خارجه چین این مذاکرات را مغایر با منافع و حقوق دریایی خود و در تضاد با اصول حقوق بین‌الملل از جمله کنوانسیون حقوق دریا‌ها (UNCLOS) عنوان کرده است.

در این تحلیل همچنین با اشاره به راهبرد امنیتی آمریکا در شرق آسیا، ادعا شده است که واشنگتن با تقویت حضور نظامی و ایجاد شبکه‌ای از پایگاه‌های نظامی در پیرامون چین، در پی محدودسازی قدرت دریایی و اقتصادی این کشور است؛ سیاستی که برخی آن را بخشی از رقابت ژئوپلیتیکی گسترده میان قدرت‌های بزرگ ارزیابی می‌کنند.

بر اساس این دیدگاه، کشور‌های میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا، از جمله فیلیپین، در عمل در چارچوب این رقابت امنیتی قرار گرفته و ممکن است بیش از آنکه از مزایای امنیتی برخوردار شوند، در معرض مخاطرات ناشی از تنش‌های احتمالی قرار گیرند.‌

با این حال، تحلیلگران دیگر تأکید می‌کنند که همکاری‌های امنیتی میان آمریکا، ژاپن و فیلیپین در سال‌های اخیر عمدتاً در پاسخ به نگرانی‌های ناشی از تحولات دریای چین جنوبی، اختلافات مرزی و افزایش فعالیت‌های نظامی در منطقه تقویت شده است.

در همین حال، چین هرگونه اقدام یک‌جانبه در تعیین مرز‌های دریایی در مناطق مورد مناقشه را رد کرده و بر لزوم حل‌وفصل اختلافات از طریق گفت‌و‌گو و بر اساس قوانین بین‌المللی تأکید دارد.