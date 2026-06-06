رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بهبهان از اجرای عملیات گسترده ایمن‌سازی، شانه سازی و نصب علائم در محور‌های مواصلاتی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی روزبه با اشاره به اجرای عملیات گسترده ایمن سازی در راستای ارتقای ایمنی محور‌ها اظهار کرد: در محور بهبهان - دیلم، طرح‌های مهمی از جمله خاکریزی نقاط پرتگاهی، تسطیح و رگلاژ و همچنین پاکسازی دهانه پل‌ها درحال اجرا است.

وی افزود: یکی از اولویت‌های اصلی در این محور، رفع اختلاف سطح جاده بود که در همین راستا حدود ۴ کیلومتر عملیات شانه‌سازی با هدف جلوگیری از واژگونی خودرو‌ها و تسهیل در تردد کاربران جاده‌ای انجام شده است.

روزبه در ادامه به اقدامات صورت گرفته در سایر محور‌های این شهرستان اشاره کرد و ادامه داد: با هدف هوشیاری رانندگان و کاهش سوانح جاده‌ای، بیش از ۳۵۰ عدد علائم اخطاری و انتظامی در محور بهبهان - زیدون - امیدیه درحال نصب است.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بهبهان در پایان بر تداوم عملیات راهداری در سایر جاده‌های حوزه استحفاظی تاکید کرد و افزود: نگهداری راه‌ها و ارتقای ایمنی محور‌های مواصلاتی از وظایف ذاتی این اداره است که با هدف تامین سلامت مسافران و کاهش حوادث جاده‌ای به صورت مستمر دنبال می‌شود.