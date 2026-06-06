مانور عملیات نجات در کوهستان ویژه محیط بانان، با مشارکت دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران، در ابتدای روستای گناوه از توابع شهرستان گچساران برگزار شد.

برگزاری مانور امداد و‌نجات کوهستان برای محیط بانان در گچساران

برگزاری مانور امداد و‌نجات کوهستان برای محیط بانان در گچساران

لویه و بویراحمد ، مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست استان گفت: در این رزمایش که با هدف افزایش آمادگی محیط بانان برای مواجهه با حوادث و مصدومیت‌های احتمالی در ارتفاعات و مناطق سخت گذر اجرا شد، محیط بانان با نحوه عملیات امداد و نجات در کوهستان آشنا شدند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگ ی

عبدال دیانتی نسب افزود: چون اغلب مناطق کوهستانی تحت پوشش محیط‌بانان فاقد امکانات ارتباطی است و گاه در درگیری‌های مسلحانه با شکارچیان متخلف، مصدومیت‌هایی رخ می‌دهد که نیاز است محیط بانان تا پیش از انتقال مصدوم به مراکز درمانی، با اصول امداد و نجات آشنا شوند.

وی ادامه داد: در این رزمایش محیط بانان ضمن آشنایی با اصول امداد و نجات در کوهستان، به بررسی نقاط قوت و ضعف عملیاتی خود پرداختند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور در این رزمایش با اشاره به اولویت سلامت برای محیط بانان و حتی متهمان، گفت: عرقی که در مانور ریخته شود به مراتب بهتر از خونی است که در میدان ریخته شود.

سردار رستگار افزود: رزمایش‌ها باعث شناسایی نقاط ضعف و قوت می‌شود و ما باید با تعامل با سایر ارگان‌ها و در کنار مردم کار کنیم تا موفق باشیم.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست، حفظ محیط زیست را منوط به همراهی مردم و تعامل با دستگاه‌های اجرایی و قضایی دانست و اضافه کرد: تعامل با مردم و همکاری با دستگاه‌های اجرایی باعث کاهش تخلفات زیست‌محیطی می شود.