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میراث علمی مرحوم آیتالله فیاض ماندگار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ آیت الله مظاهری از مراجع تقلید و رئیس حوزه علمیه اصفهان در پیامی به مناسبت در گذشت آیتالله العظمی محمد اسحاق فیاض را ضایعهای بزرگ برای حوزههای علمیه و جهان تشیع دانست و از نقش برجسته این روحانی برجسته در عرصه تعلیم، تربیت و تولید آثار علمی دینی تجلیل کرد.
این مرجع تقلید با اشاره به جایگاه ممتاز علمی آیتالله فیاض در حوزه علمیه نجف اشرف افزود: آن عالم جلیلالقدر از برجستهترین استادان و فقیهان معاصر بود که سالهای طولانی عمرخود را درمسیر گسترش معارف اسلامی، تدریس علوم دینی و تربیت شاگردان صرف کرد.
در این پیام همچنین آمده است: آیتالله فیاض که از پرورشیافتگان مکتب علمی بزرگان حوزه نجف به شمارمیرفت، در ادامه مسیر علمی خود نیزبه یکی ازچهرههای اثرگذار و مرجعیتهای برجسته جهان تشیع تبدیل شد و خدمات گستردهای به حوزههای علمیه ارائه کرد.
آیتالله مظاهری، درگذشت این مرجع عالیقدر را موجب تأثر و اندوه فراوان دانست و افزود: جامعه علمی و دینی، شخصیتی را از دست داده است که آثار علمی و تلاشهای ارزشمند او در عرصه فقه و اصول، همواره مورد توجه محافل حوزوی و پژوهشی قرار خواهد داشت.
این مرجع تقلید ادامه داد: آیتالله فیاض در کنار جایگاه رفیع علمی، در عرصه تألیف و تدوین آثار تخصصی نیز حضوری مؤثر داشت و مجموعهای از آثار ارزشمند فقهی و اصولی از خود بر جای گذاشت که همچنان مورد استفاده مراکز علمی و حوزوی است.
وی تأکید کرد: میراث علمی این فقیه برجسته محدود به دوران حیات ایشان نخواهد بود و آثار و آموزههای وی در سالهای آینده نیز در مسیر رشد و بالندگی علوم اسلامی نقش آفرین خواهد بود.
آیتالله مظاهری از خداوند متعال علو درجات، رحمت واسعه الهی و همنشینی آن عالم ربانی با اولیای الهی و اهلبیت عصمت و طهارت (ع) را خواستار شد.
آیتالله شیخ محمداسحاق فیاض، از مراجع برجسته شیعه، سال ۱۳۰۹ در افغانستان به دنیا آمد و در جوانی برای تحصیل علوم دینی راهی نجف اشرف شد.
این روحانی از برجستهترین شاگردان آیتالله العظمی سید ابوالقاسم خویی به شمار میرفت و سالها به عنوان یکی از استادان بزرگ حوزه و مراجع فقهی، پاسخگوی مسائل شرعی میلیونها مسلمان در سراسر جهان بود.
آیتالله فیاض به دلیل عارضه جسمانی بامداد روز پنجشنبه در سن ۹۶ سالگی در یکی از بیمارستانهای بغداد درگذشت.