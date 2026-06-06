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به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان نیشابور گفت: این اداره با مشارکت سازمان بسیج ادارات، خیرین و مراکز نیکوکاری به مناسبت عید غدیرخم، با هدف اجرای سنت حسنه اطعام نیازمندان، این مقدار غذای گرم را بین مددجویان تحت حمایت در شهرستان و روستا‌های محروم، توزیع کرد.

ذبیح‌الله حاجتمند افزود: این نهاد همواره در مناسبت‌های مذهبی با هدف حمایت معیشتی و ترویج سنت‌های نیکو، برنامه‌های ویژه‌ای را برای مددجویان مناطق محروم، اجرا می‌کند.