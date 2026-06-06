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ارتش پاکستان از هلاکت ۶ عنصر مسلح در جریان یک عملیات اطلاعاتمحور در منطقه «پنجگور» ایالت بلوچستان خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، بر اساس اعلام روابط عمومی ارتش پاکستان (ISPR)، این عملیات پس از دریافت اطلاعاتی درباره حضور عناصر وابسته تروریستهای تحت حمایت هند در منطقه مذکور انجام شد.
نیروهای امنیتی با محاصره مخفیگاه این افراد به صورت مسلحانه درگیر شده و پس از تبادل آتش، ۶ تروریست کشته شدند.
به گفته ارتش پاکستان از این افراد مقادیری سلاح، مهمات، مواد منفجره دستساز (IED) و یک خودرو نیز کشف و ضبط شده است.
این عملیات در حالی انجام میشود که ایالت بلوچستان طی ماههای اخیر با موج تازهای از ناامنی و حملات تروریستی مواجه بوده است. گروههای تجزیهطلب بلوچ، بهویژه «ارتش آزادیبخش بلوچ» (BLA)، حملات خود علیه نیروهای امنیتی، تأسیسات دولتی و زیرساختهای ارتباطی را در مناطق مختلف افزایش دادهاند.
در واکنش به این وضعیت ارتش پاکستان طی روزهای اخیر یکی از گستردهترین عملیاتهای ضدتروریستی ماههای گذشته را در مناطق مختلف بلوچستان آغاز کرده است.
در فضای سیاسی و رسانهای پاکستان نیز دیدگاههای مختلفی درباره ریشههای ناامنی در بلوچستان مطرح است. برخی تحلیلگران این تحرکات را با نقشآفرینی بازیگران خارجی از جمله موساد مرتبط میدانند، در حالیکه گروهی دیگر معتقدند تشدید ناامنیها با هدف اخلال در پروژههای اقتصادی و زیرساختی مرتبط با همکاریهای پاکستان و چین، به ویژه در منطقه «گوادر» صورت میگیرد.