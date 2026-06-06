نود و هفتمین اجتماع شبانه مردمی در شهرستان پردیس با محوریت تبیین ابعاد جنگ ترکیبی دشمن و ضرورت حفظ وحدت، امید و تاب‌آوری اجتماعی برگزار شد.

خبرگزاری صدا و سیما، شرکت‌کنندگان در این اجتماع با اشاره به تحولات اخیر، بر نقش هوشیاری عمومی در مقابله با جنگ رسانه‌ای و شناختی دشمن تأکید کردند. به گزارششرکت‌کنندگان در این اجتماع با اشاره به تحولات اخیر، بر نقش هوشیاری عمومی در مقابله با جنگ رسانه‌ای و شناختی دشمن تأکید کردند.

حاضران با بیان اینکه دشمن پس از ناکامی در دستیابی به اهداف خود، تلاش می‌کند با انتشار اخبار نادرست، تحریف واقعیت‌ها و القای یأس و تردید، بر افکار عمومی تأثیر بگذارد، بر ضرورت افزایش آگاهی و توجه به منابع معتبر خبری تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان همچنین حفظ وحدت و انسجام ملی، تقویت روحیه امید و اعتماد متقابل را از مهم‌ترین عوامل خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن دانستند و تأکید کردند ملت ایران در طول سال‌های گذشته با اتکا به همین مؤلفه‌ها، بسیاری از فشارها و تهدیدها را پشت سر گذاشته است.

در این اجتماع همچنین بر اهمیت تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، دفاع از منافع ملی و پرهیز از تأثیرپذیری از فضاسازی‌های رسانه‌ای دشمن تأکید شد.