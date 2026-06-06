

سالار حبیب‌پور درباره میزان الگوی کشت برنج استان در سال گذشته گفت: پارسال الگوی کشت برنج استان ۶ هزار و ۱۰۰ هکتار بود که ۹۰۰ هکتار بیشتر از امسال بود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، امسال با توجه به بارندگی‌های مطلوب و وضعیت خوب آب رودخانه‌ها، برخی از کشاورزان از دولت می‌خواهند مجوز کشت برنج در استان کهگیلویه و بویراحمد افزایش یابد، اما جهادکشاورزی تاکید می‌کند که براساس الگوی کشت باز هم باید میزان کشت نسبت به پارسال کاهش یابد.سالار حبیب‌پور درباره میزان الگوی کشت برنج استان در سال گذشته گفت: پارسال الگوی کشت برنج استان ۶ هزار و ۱۰۰ هکتار بود که ۹۰۰ هکتار بیشتر از امسال بود.

وی افزود: برنج از محصولات با مصرف آب بالا محسوب می‌شود به همین علت جهاد کشاورزی بر کاهش کشت این محصول تاکید دارد.

حبیب‌پور در خصوص مطالبه افزایش کشت برنج تاکید کرد: بر اساس بررسی کارشناسان جهاد کشاورزی امسال به علت بارندگی‌های مطلوب و وجود آب‌های سطحی امکان افزایش کشت این محصول تا هشت هزار هکتار وجود دارد.

وی ادامه داد: نامه درخواست مجوز افزایش کشت برنج در کهگیلویه و بویراحمد به وزارت جهاد کشاورزی ارسال شده و در صورت تایید، به کشاورزان اجازه کشت برنج به میزان بیشتر از الگوی کشت داده می‌شود.

حبیب‌پور عنوان کرد: خزانه‌گیری برنج در کهگیلویه و بویراحمد چند روزی است که آغاز شده و تا نیمه نخست تیرماه ادامه دارد.

اگر چه کهگیلویه و بویراحمد جزو استان‌های ساحلی محسوب نمی‌شود اما این سرزمین ۵۷ رودخانه دائمی و فصلی دارد که این امر می‌تواند زمینه را برای استفاده از آب‌های سطحی و کشت محصولاتی مانند برنج فراهم کند.

با توجه به محدود بودن زمان کشت، کشاورزان از مسئولان انتظار دارند با پاسخ به موقع به درخواست آنان ضمن کمک به معیشت بهره‌برداران زمینه تامین نیاز هموطنان فراهم شود.

براساس داده‌های سازمان هواشناسی میانگین بارندگی‌های امسال در کهگیلویه و بویراحمد ۶۷۴ میلی‌متر گزارش شده که بالاتر از میانگین سه دهه گذشته است.