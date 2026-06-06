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پاکستان اظهارات اخیر هند درباره انتخابات آتی منطقه گلگت-بلتستان را که در شمال این کشور واقع است به طور قاطع رد کرد و آن را بخشی از تلاش دهلینو برای انحراف افکار عمومی از وضعیت کشمیر تحت کنترل هند دانست.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «رادیو پاکستان»، وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیهای اعلام کرد ادعاهای مطرح شده از سوی هند درباره انتخابات گلگت - بلتستان «بیاساس» است و نمیتواند توجه جامعه جهانی را از آنچه اسلامآباد «نقض گسترده و نظاممند حقوق بشر در جامو و کشمیر تحت کنترل هند» میخواند، منحرف کند.
در این بیانیه آمده است: هند به عنوان یکی از اصلیترین مروجان روایتهای نادرست و تبلیغات جهتدار، بار دیگر تلاش کرده است واقعیتها را وارونه جلوه دهد.
وزارت امور خارجه پاکستان تاکید کرد: اسلامآباد این مواضع اخیر دهلینو را بهطور کامل رد میکند.
پاکستان همچنین بار دیگر بر موضع خود درباره مناقشه کشمیر تاکید کرد و افزود: این اختلاف که همچنان یکی از قدیمیترین پروندههای حلنشده در دستور کار شورای امنیت سازمان ملل متحد است، از آنچه «اشغال غیرقانونی و اجباری» ایالت جامو و کشمیر از سوی هند در سال ۱۹۴۷ توصیف شد، سرچشمه گرفته است.
وزارت امور خارجه پاکستان تصریح کرد: راهحل عادلانه و پایدار این مناقشه، اجرای کامل قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل و فراهم شدن امکان برگزاری همهپرسی آزاد و بیطرفانه برای مردم کشمیر تحت نظارت سازمان ملل است تا آنان بتوانند حق تعیین سرنوشت خود را اعمال کنند.
این موضعگیری پاکستان در واکنش به اعتراض رسمی هند راجع به برگزاری انتخابات آتی گلگت-بلتستان مطرح شده است. دهلینو با ادعای اینکه گلگت-بلتستان بخشی از جامو و کشمیر و در نتیجه جزئی از قلمرو هند است، برگزاری انتخابات در این منطقه را فاقد مشروعیت دانسته است.