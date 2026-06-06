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جانشین پلیس راه فراجا گفت: در محور هراز، آزادراههای قزوین–کرج و ساوه–تهران و همچنین محور شهریار–تهران ترافیک سنگین گزارش شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه فراجا، گفت: ترافیک در محور هراز در مسیر رفت و برگشت و در محدودههای هراز و سهراهی چلاو سنگین گزارش شده است.
وی افزود: در آزادراه قزوین–کرج نیز ترافیک سنگین صبحگاهی در حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک جریان دارد.
جانشین پلیس راه فراجا ادامه داد: محور شهریار–تهران نیز در اکثر مقاطع با ترافیک سنگین صبحگاهی مواجه است و رانندگان در این مسیر با کاهش سرعت و افزایش زمان سفر روبهرو هستند.
سرهنگ محبی از ترافیک سنگین در آزادراه ساوه–تهران خبر داد و تصریح کرد: در محدودههای دهشاد و احمدآباد مستوفی بار ترافیکی قابل توجهی مشاهده میشود.
وی گفت: در سایر محورهای مواصلاتی کشور تردد روان برقرار است و رانندگان میتوانند پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راهها و محدودیتهای احتمالی تردد مطلع شوند.