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مخاطبان تلویزیون از این هفته شاهد پخش دو سریال جدید در گونههای درام و تاریخی هستند که به تازگی در جدول پخش شبکههای سیما قرار گرفتهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در شبکه سلامت، مجموعه تلویزیونی «عملیات ویژه نجات» که محصول کشور استرالیا است، برای علاقهمندان به ژانر درام و حادثهای روی آنتن میرود.
این سریال که داستان گروهی از امدادگران حرفهای را روایت میکند که با استفاده از هلیکوپتر و تجهیزات پیشرفته در شرایط اضطراری جان مصدومان را نجات میدهند، از امروز شنبه ۱۶ خرداد آغاز شده است.
این سریال هر روز ساعت ۱۷ از شبکه سلامت پخش میشود و کسانی که موفق به تماشای قسمت اصلی نشوند، میتوانند تکرار آن را در ساعتهای ۲۴:۰۰ و ۷ صبح روز بعد مشاهده کنند.
در سوی دیگر، شبکه افق نیز با پخش مجموعه تلویزیونی «نگهبان قدس» (حارس القدس)، مخاطبان خود را به تماشای یک اثر تاریخی-سیاسی دعوت میکند.
این سریال که محصول سال ۲۰۲۰ سوریه است و به کارگردانی باسل الخطیب ساخته شده، روایتگر زندگی و مبارزات «ایلاریون کبوجی»، چهره شناختهشده جهان مسیحیت است که در حلب متولد شد و پس از رسیدن به ریاست کلیسای کاتولیک بیتالمقدس، به دلیل حمایت از آرمان فلسطین و اعتراض به جنایات صهیونیستها، به زندان افتاد و تبعید شد.
این سریال که از جمعه ۱۵ خرداد پخش آن آغاز شده است، هر روز در ساعت ۱۹:۳۰ به روی آنتن میرود و علاقهمندان میتوانند تکرار آن را هر روز در ساعت ۱۳:۰۰ روز بعد از قاب شبکه افق سیما دنبال کنند.