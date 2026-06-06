فرمانده انتظامی استان یزد: ماموران ایستگاه بازرسی شهید مدنی، یک دستگاه لندکروز به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال توقیف کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سردار احمد نگهبان گفت: ماموران ایستگاه بازرسی شهید مدنی، هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه سواری لندکروز که از جنوب کشور عازم زنجان بود مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران با بررسی مدارک راننده متوجه شدند خودرو به صورت قاچاق در حال تردد است که پس از هماهنگی قضائی، آن را توقیف و روانه پارکینگ سازمان اموال تملیکی کردند.

فرمانده انتظامی استان یزدگفت: کارشناسان، ارزش لندکروز توقیف شده را، ۱۵۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

به گفته سردار نگهبان، در این زمینه یک متهم دستگیر، پرونده تشکیل و به مراجع قانونی تحویل داده شد.