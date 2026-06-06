مدیر اداره کنترل حیوانات شهری سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با اشاره به اجرای مستمر طرح کنترل سگ‌های بدون صاحب در تهران گفت: تمامی گزارش‌های مردمی ثبت‌شده در سامانه ۱۳۷ توسط گروههای عملیاتی پیگیری شده و حیوانات جمع‌آوری‌شده به مرکز نگهداری آرادکوه منتقل می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حسین صادقی، از فعالیت مستمر ۱۵ گروه عملیاتی برای جمع‌آوری سگ‌های بدون صاحب در پایتخت خبر داد و گفت: فرآیند کنترل جمعیت این حیوانات بر اساس پیام‌های مردمی ثبت‌شده در سامانه ۱۳۷ شهرداری تهران انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه پیام‌های مردمی از طریق نواحی و مناطق شهرداری تهران دریافت و به واحدهای اجرایی ابلاغ می‌شود، افزود: رؤسای خدمات شهری مناطق پس از دریافت گزارش‌ها، گروههای عملیاتی را به محل‌های اعلام‌شده اعزام می‌کنند تا نسبت به جمع‌آوری سگ‌های بلاصاحب اقدام شود.

صادقی ادامه داد: سگ‌های جمع‌آوری‌شده پس از انتقال از شهر، به مرکز نگهداری واقع در محدوده آرادکوه منتقل می‌شوند. این مرکز بر اساس پروتکل‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی برای نگهداری موقت آن‌ها تجهیز شده و امکانات لازم از جمله کلینیک دامپزشکی، دامپزشکان متخصص، نیروهای اجرایی، کارگری و تیم‌های سرپرستی در آن پیش‌بینی شده است.

مدیر اداره کنترل حیوانات شهری سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با اشاره به حجم مراجعات مردمی در این حوزه گفت: تمامی درخواست‌های مردمی که دریافت می شود، توسط تیم‌های عملیاتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی افزود: هدف از این اقدامات، پاسخگویی به مطالبات شهروندان و افزایش رضایتمندی عمومی است و تیم‌های عملیاتی به صورت مستمر و روزانه وضعیت نقاط مختلف شهر را پایش می‌کنند.

صادقی با تأکید بر تداوم نظارت‌ها در تمام ساعات شبانه‌روز گفت: در برخی موارد که شرایط خاص یا موقعیت‌های ویژه‌ای وجود داشته باشد و انجام عملیات در ساعات غیرمتعارف یا شبانه ضرورت پیدا کند، با هماهنگی و نظارت مناطق شهرداری، اقدامات لازم انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر عملیات جمع‌آوری و نگهداری، خدمات دامپزشکی و برنامه‌های مرتبط با سلامت و کنترل جمعیت سگ‌های بلاصاحب نیز در مرکز آرادکوه در حال اجراست و این اقدامات مطابق دستورالعمل‌های تخصصی و ضوابط ابلاغی دنبال می‌شود.